СAS отказал «Зениту» в апелляции на дисквалификацию трёх игроков

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК РФС о шестиматчевой дисквалификации трех игроков петербуржцев на игры Кубка России. Речь идет о Малкоме, Вильмаре Барриосе и Родригао. Это решение вынесено по итогам кубкового матча «Зенита» против «Спартака», в котором произошла массовая драка. Три игрока москвичей — Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон — получили аналогичное наказание.
Сообщается, что мотивировочная часть решения до «Зенита» на данный момент не доведена — петербуржцы проинформированы только о сути постановления.
Барриос, Малком и Родригао пропустят еще пять поединков Кубка России.
- Видел, из Зенита письмо пришло?
- А Зенит - это где?
- В РПЛ.
- А РПЛ - это что?
- Не знаю, но если пишут нам, значит что-то футбольное.
- Читать будем?
- Не-а, пиши отказ, а то им понравится, жалобами нас закидают.
- Видел, из Зенита письмо пришло?
- А Зенит - это где?
- В РПЛ.
- А РПЛ - это что?
- Не знаю, но если пишут нам, значит что-то футбольное.
- Читать будем?
- Не-а, пиши отказ, а то им понравится, жалобами нас закидают.