СAS отказал «Зениту» в апелляции на дисквалификацию трёх игроков

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вчера, 18:45

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК РФС о шестиматчевой дисквалификации трех игроков петербуржцев на игры Кубка России. Речь идет о , и . Это решение вынесено по итогам кубкового матча «Зенита» против «Спартака», в котором произошла массовая драка. Три игрока москвичей — Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон — получили аналогичное наказание.

Сообщается, что мотивировочная часть решения до «Зенита» на данный момент не доведена — петербуржцы проинформированы только о сути постановления.

Барриос, Малком и Родригао пропустят еще пять поединков Кубка России.