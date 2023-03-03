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СAS отказал «Зениту» в апелляции на дисквалификацию трёх игроков

вчера, 18:45

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК РФС о шестиматчевой дисквалификации трех игроков петербуржцев на игры Кубка России. Речь идет о Малкоме, Вильмаре Барриосе и Родригао. Это решение вынесено по итогам кубкового матча «Зенита» против «Спартака», в котором произошла массовая драка. Три игрока москвичей — Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон — получили аналогичное наказание.

Сообщается, что мотивировочная часть решения до «Зенита» на данный момент не доведена — петербуржцы проинформированы только о сути постановления.

Барриос, Малком и Родригао пропустят еще пять поединков Кубка России.

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Все комментарии
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 23:50
Майбуть Михайло Юрьевич поиожэ,позывной Барщевский,точнее кличка его!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:50
Этот ответ изначально был известен...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:27
Сюда мы ещё не обращались.
А вдруг здесь прокатит !?!))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:19, ред.
Какие проблемы, если есть еще Гаага, Суд по правам человека, наконец СБ ООН. Не все потеряно. Хорошие командировки предстоят
dadrail
dadrail
вчера в 20:00
Ну я не думаю, что для Зени это настолько критично
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:59
)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:59
Выходит и там правду искать нечего
nubom
nubom
вчера в 19:54
..Ты отказала мне два раза.
"Не хочу",- сказала ты.
Вот такая вот зараза -
Девушка моей мечты!..
Сп62
Сп62
вчера в 19:52
Стоило ли вообще позориться команде с двойным составом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:43, ред.
Лозанна, тёплый мартовский вечер, СAS, два типа неимоверно уставших от непосильного 4-х часового рабочего дня:

- Видел, из Зенита письмо пришло?

- А Зенит - это где?

- В РПЛ.

- А РПЛ - это что?

- Не знаю, но если пишут нам, значит что-то футбольное.

- Читать будем?

- Не-а, пиши отказ, а то им понравится, жалобами нас закидают.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:34
Мало ныли!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:10
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:06
      Гость
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