Дисквалификация Моуриньо приостановлена. Тренер будет на игре с «Ювентусом»

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вчера, 16:57

Апелляционный суд решил приостановить дисквалификацию на два матча главного тренера «Ромы» .

Причиной этого является то, что суд второй инстанции хочет дождаться завершения расследования прокурором итальянской Федерации футбола ( FIGC ), который выслушал Моуриньо и четырёх других членов «Ромы», но ещё не выслушал арбитра , с которым у тренера произошёл конфликт во время матча с «Кремонезе».

Спортивный апелляционный суд считает, что принимать решение по апелляции преждевременно, поскольку рассматриваемое дело ещё недостаточно изучено, в том числе из-за трудности получения деталей разъяснений от Серры, поэтому было решено дождаться завершения расследования, призвав прокуратуру закрыть дело в течение трёх дней. Новое слушание назначено на 10 марта, поэтому Моуриньо сможет быть на скамейке римлян в игре против «Ювентуса» — матч пройдёт 5 марта.