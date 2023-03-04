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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИталия. Серия А 2022/2023

Дисквалификация Моуриньо приостановлена. Тренер будет на игре с «Ювентусом»

вчера, 16:57
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус22:45 Не начался

Апелляционный суд решил приостановить дисквалификацию на два матча главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо.

Причиной этого является то, что суд второй инстанции хочет дождаться завершения расследования прокурором итальянской Федерации футбола (FIGC), который выслушал Моуриньо и четырёх других членов «Ромы», но ещё не выслушал арбитра Марко Серру, с которым у тренера произошёл конфликт во время матча с «Кремонезе».

Спортивный апелляционный суд считает, что принимать решение по апелляции преждевременно, поскольку рассматриваемое дело ещё недостаточно изучено, в том числе из-за трудности получения деталей разъяснений от Серры, поэтому было решено дождаться завершения расследования, призвав прокуратуру закрыть дело в течение трёх дней. Новое слушание назначено на 10 марта, поэтому Моуриньо сможет быть на скамейке римлян в игре против «Ювентуса» — матч пройдёт 5 марта.

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 20:45
муориньо давно заслужил запрета посещать любые футбольные матчи в любой роли, но к сожалению это постановление не вынесено официальными органами
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:36
Уже бы отсидел и руководил спокойно.
112910415
112910415
вчера в 17:55
он будет, будет !
он так будет, что усугубит свою дисциплинарную ситуацию ! )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:47
Всё по чесноку, Мавр должен стоять на капитанском мостике при встрече Старой Синьоры!
Как никак а джентльмен!)
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 17:46
Ну и правильно... Нельзя изгонять особенного... Без него футбол скучен в своей области..
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:17
Манекены опять победили,пусть и временно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:59
Ну для Ромы это будет дополнительный стимул...
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