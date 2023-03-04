Дисквалификация Моуриньо приостановлена. Тренер будет на игре с «Ювентусом»

Апелляционный суд решил приостановить дисквалификацию на два матча главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо.
Причиной этого является то, что суд второй инстанции хочет дождаться завершения расследования прокурором итальянской Федерации футбола (FIGC), который выслушал Моуриньо и четырёх других членов «Ромы», но ещё не выслушал арбитра Марко Серру, с которым у тренера произошёл конфликт во время матча с «Кремонезе».
Спортивный апелляционный суд считает, что принимать решение по апелляции преждевременно, поскольку рассматриваемое дело ещё недостаточно изучено, в том числе из-за трудности получения деталей разъяснений от Серры, поэтому было решено дождаться завершения расследования, призвав прокуратуру закрыть дело в течение трёх дней. Новое слушание назначено на 10 марта, поэтому Моуриньо сможет быть на скамейке римлян в игре против «Ювентуса» — матч пройдёт 5 марта.
он так будет, что усугубит свою дисциплинарную ситуацию ! )
он так будет, что усугубит свою дисциплинарную ситуацию ! )
Как никак а джентльмен!)
Как никак а джентльмен!)