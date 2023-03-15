Серхио Рамос откажется от предложения из МЛС и продлит контракт с ПСЖ

Защитник Серхио Рамос продолжит выступать за ПСЖ.
У испанца есть предложения из МЛС, однако приоритетным вариантом для игрока является продление контракта с парижским клубом.
Последние выступления Рамоса убедили руководство парижан предложить защитнику новую сделку.
Этот человек никогда не опускает руки и продолжает играть в ситуации, когда остальные партнёры теряют веру и просто перестают соображать. Настоящий стоик.
P.S. Если руководство Парижа его ещё на сезон переподпишет, то это будет редчайший случай проявления ума у администрации клуба.
Этот человек никогда не опускает руки и продолжает играть в ситуации, когда остальные партнёры теряют веру и просто перестают соображать. Настоящий стоик.
P.S. Если руководство Парижа его ещё на сезон переподпишет, то это будет редчайший случай проявления ума у администрации клуба.