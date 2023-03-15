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Серхио Рамос откажется от предложения из МЛС и продлит контракт с ПСЖ

15 марта 2023, 10:13

Защитник Серхио Рамос продолжит выступать за ПСЖ.

У испанца есть предложения из МЛС, однако приоритетным вариантом для игрока является продление контракта с парижским клубом.

Последние выступления Рамоса убедили руководство парижан предложить защитнику новую сделку.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 марта в 16:41
силы есть, уровень особо не упал ... верное решение !
Rupertt
Rupertt
15 марта в 14:04
Рамос понимает, что перейдя в МЛС это ознаменует окончание карьеры через 1-2 сезона, хоть и зарплата стоящая будет. Не будет такого движения, драйва как в Европейских лигах. Лига Чемпионов и Лига Европы скажет до свидания, Серхио. Да и не факт, что ПСЖ хочет его оставить, желание, Рамоса, играть дальше не означает, что этого хотят парижане, Можно найти защитника помоложе и подешевле. Надо бы уже омолодить состав.
Ironigor
Ironigor
15 марта в 13:06
Глупо куда-то ехать, если в Париже всё так хорошо 💰 👍 ☝️😉🤣
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 марта в 11:15
Считает, что рановато ему ещё на заработки...
КЭТиК
КЭТиК
15 марта в 11:13
Игрок еще не потерял веры в собственные силы, а то бы сбежал в МЛС.
нечитайло
нечитайло
15 марта в 10:50
Он же собирался к Роналду
lotsman
lotsman
15 марта в 10:36
В МЛС переходить ещё рановато. Это потом, перед пенсией, может быть.)
drug01
drug01
15 марта в 10:29
Надо ещё поиграть он не самый худший в команде
Loko57
Loko57
15 марта в 10:20
Конечно ему надо ещё тут поиграть, рановато в МЛС!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 марта в 10:18, ред.
Внутренний стержень Серёжи самый сильный в ПСЖ.
Этот человек никогда не опускает руки и продолжает играть в ситуации, когда остальные партнёры теряют веру и просто перестают соображать. Настоящий стоик.

P.S. Если руководство Парижа его ещё на сезон переподпишет, то это будет редчайший случай проявления ума у администрации клуба.
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