«Боруссия» Дортмунд установила минимальную цену за Беллингема

«Боруссия» Дортмунд установила цену за полузащитника Джуда Беллингема.
«Шмели» готовы отпустить игрока как минимум за 125 миллионов евро.
Ранее стало известно, что футболист может вернуться в Англию.
«Боруссия» Дортмунд установила цену за полузащитника Джуда Беллингема.
«Шмели» готовы отпустить игрока как минимум за 125 миллионов евро.
Ранее стало известно, что футболист может вернуться в Англию.
Дембеле купили за 35 млн - продали за 140...
Санчо купили за 20 млн - продали за 85...
Обамеянга купили за 13 млн - продали за 64..
Беллингема купили за 25 млн - продают за 125...
Холанд...Пулишич...Мхитарян...и т.д. и т.д.....
Посреднический конвейер работает без остановки....Браво !!!!
Дембеле купили за 35 млн - продали за 140...
Санчо купили за 20 млн - продали за 85...
Обамеянга купили за 13 млн - продали за 64..
Беллингема купили за 25 млн - продают за 125...
Холанд...Пулишич...Мхитарян...и т.д. и т.д.....
Посреднический конвейер работает без остановки....Браво !!!!
А отборочные матчи на Евро будут учитываться?
А отборочные матчи на Евро будут учитываться?