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«Боруссия» Дортмунд установила минимальную цену за Беллингема

вчера, 11:42

«Боруссия» Дортмунд установила цену за полузащитника Джуда Беллингема.

«Шмели» готовы отпустить игрока как минимум за 125 миллионов евро.

Ранее стало известно, что футболист может вернуться в Англию.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:54, ред.
Дортмундцы молодцы...умножают казну...избавляя от денег того у кого они лишние...

Дембеле купили за 35 млн - продали за 140...
Санчо купили за 20 млн - продали за 85...
Обамеянга купили за 13 млн - продали за 64..
Беллингема купили за 25 млн - продают за 125...

Холанд...Пулишич...Мхитарян...и т.д. и т.д.....
Посреднический конвейер работает без остановки....Браво !!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:50
Кто же его возьмет,за такую крутую сумму.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 13:39
Воспитывают-продают-воспитывают. А играть то кто будет? Ройс не вечный. Или второе место уже норм? при всей моей любви, у Боруссии давно нет менталитета победителя. И это печально.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:55, ред.
Вот пример для других клубов как зарабатывать деньги. Игрок довольно-таки молодой, а за него уже такие большие деньги требуют. И самое интересное что его рано или поздно купят за 125, а то и больше. Боруссия уже не один раз показывала как может зарабатывать на игроков максимум их стоимости. И дело в том что уже наверняка на его место в клубе уже есть замена, и достойная, которая в будущем будет стоить столько же.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:17
Он, прям такой ценный, золотой игрок, что за него такие бабки хотят выложить.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ чемпионство с душком (раскрыть)
вчера в 11:57
Здравствуйте. В конкурсе участвуют только финальные стадии Чемпионата Мира и Чемпионата Европы.
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 11:55
Добрый день!
А отборочные матчи на Евро будут учитываться?
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