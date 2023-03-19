«Ливерпуль» хочет усилиться немецким полузащитником

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии» Дортмунд Юлиану Брандту.
Текущий уровень выступлений игрока привлек внимание ряда других топ-клубов: «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». «Шмели» хотят продлить с футболистом контракт.
В 23 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги Брандт забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 23 поединках.
Нужен игрок как Невеш, Витинья чтобы создавать движение и мобильность полузащиты. Ройс был бы к месту, но у него уже возраст.
Нужен игрок как Невеш, Витинья чтобы создавать движение и мобильность полузащиты. Ройс был бы к месту, но у него уже возраст.
Я точно знаю хочет хочет но молчит
Хочет хочет я знаю хочет
Я точно знаю хочет хочет но молчит
Я точно знаю хочет хочет но молчит
Хочет хочет я знаю хочет
Я точно знаю хочет хочет но молчит