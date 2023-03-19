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«Ливерпуль» хочет усилиться немецким полузащитником

вчера, 10:26

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Боруссии» Дортмунд Юлиану Брандту.

Текущий уровень выступлений игрока привлек внимание ряда других топ-клубов: «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». «Шмели» хотят продлить с футболистом контракт.

В 23 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги Брандт забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 23 поединках.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:15
Вроде по игре среднестатистический игрок при всем уважении к игроку. Неизвестно как поможет Ливерпулю, но лучше взять более мобильного и техничного игрока.
Нужен игрок как Невеш, Витинья чтобы создавать движение и мобильность полузащиты. Ройс был бы к месту, но у него уже возраст.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:46
Уверен что следующий сезон для Красных будет более продуктивен. Главное в трансферное окно приобрести пару игроков достойных в полузащиту. И главное не рубить с плеча с увольнением тренера. Он ещё очень многое сможет принести команде!
2dkcbwq7seya
2dkcbwq7seya
вчера в 10:29, ред.
Хочет хочет я знаю хочет
Я точно знаю хочет хочет но молчит
Хочет хочет я знаю хочет
Я точно знаю хочет хочет но молчит
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