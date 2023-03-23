Отыграть кешбэк в БК «Мелбет» стало в пять раз проще!

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вчера, 13:52

Букмекерская компания Мелбет обновила программу лояльности для постоянных игроков — «Кешбэк для своих». Тщательно проанализировав пользовательский опыт и отзывы клиентов, компания решила значительно упростить условия отыгрыша кешбэка.

Теперь для отыгрыша бонусной суммы на первых двух уровнях кешбэка, игроку достаточно заключить всего лишь один успешный экспресс вместо пяти. Также снижены требования к минимальному коэффициенту событий в составе экспрессов. При успешном отыгрыше сумма бонуса поступит на основной баланс игрока.

Для обладателей кешбэка третьего уровня бонус заменен на классический фрибет. Для отыгрыша фрибета достаточно заключить одно одинарное пари с кф не более 4. Если пари зайдет – на счет игрока поступит сумма чистого выигрыша.

Для VIP-игроков БК «Мелбет» по-прежнему действует кешбэк до 10% рублями на основной баланс. Максимальная сумма кешбэка не ограничена. Так, например, самое крупное начисление за февраль почти 860 000 рублей для одного игрока, а в общей сумме букмекер начислил более 5 000 000 кешбэка рублями.

"Мы внимательно изучаем обратную связь от наших игроков во всех возможных каналах связи. Команда «Мелбет” открыта к конструктивной критике и пожеланиям, благодаря которым мы совместно с игроками делаем один из лучших продуктов на рынке беттинга и не перестаем совершенствоваться», — прокомментировал обновление акции Роман Кожевников, директор по маркетингу БК «Мелбет».



С подробными условиями программы можно ознакомится на официальном сайте букмекера.