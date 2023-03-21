У Холанда нет конкурентов в ЛЧ, Рэшфорд – лучший в ЛЕ. Гонки бомбардиров подходят к кульминации

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сегодня, 21:09

Интересно следить не только за клубами.

В ЛЧ – тотальное преимущество Холанда

Если говорить о среднем показателе голов за игру, норвежский нападающий сильно обходит остальных игроков из списка бомбардиров – в 6 матчах Эрлинг 10 раз поразил ворота соперника. И в этом ему очень помог ответный поединок против «Лейпцига». Тогда 22-летний футболист оформил пента-трик – и мгновенно взлетел на вершину, а «горожане» отправились к «Баварии» в 1/4 финала.

Гвардиола после перформанса центрфорварда не сдерживал восторга:

Мы здорово играли с мячом и без мяча. Эрлинг был прекрасен, но все показали исключительную игру. Пять голов за 60 минут! Фантастический парень, огромный талант. Мощь, менталитет – он прирожденный победитель, он очень хорош.

Обиднее всего сейчас, должно быть, Мохамеду Салаху – египетский вингер больше не сыграет в этом розыгрыше ЛЧ («Ливерпуль» вылетел от «Реала»). В ответном поединке с мадридцами прервалась его 6-матчевая серия в главном еврокубке с забитыми мячами. К этому моменту он успел настрелять 8 голов. А норвежский юнец обошел его всего за 90 минут – и как минимум за 2 матча четвертьфинала увеличит отрыв.

Тех, кто может подвинуть Холанда, осталось не так много. «Бенфика» с Гонсалу Рамушем (7 голов) сойдется в двухматчевом противостоянии с «Интером». Но сам португалец еще не обладает набором качеств, необходимым для сокращения отставания от пробивного Эрлинга. ПСЖ с Мбаппе вылетел, «Барса» с Левандовским – тоже. В топ-10 сейчас всего 5 игроков продолжают участвовать в ЛЧ . И никто не может противопоставить 22-летнему норвежцу что-то действительно стоящее.

Год назад лучшим бомбардиром ЛЧ стал Карим Бензема, «Реал» одержал победу в турнире – и по итогу француз получил «Золотой мяч». Если в этом сезоне «Сити» и Холанд примут аналогичный сценарий, стоит ли ждать, что Эрлинг тоже получит эту награду?

Рэшфорд захватывает Лигу Европы

Спор бомбардиров во втором по значимости еврокубке носит не такой односторонний характер, 6 игроков из первой десятки продолжают борьбу за трофей, хотя фаворит есть и здесь. Для Маркуса Рэшфорда с «Ман Юнайтед» наступает лучшее время – англичанин наконец залечил свои травмы, которые негативно сказались на его предыдущем сезоне. Теперь ему ничто не мешает – это отмечает и наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг:

Он прогрессировал в течение сезона. Он был не в лучшей форме, когда начал сезон, но сейчас его форма кое-что говорит о том, как играет команда.

25-летний вингер готов установить личный рекорд результативности в АПЛ (17 голов в кампании-19/20). В Лиге Европы забил 6 мячей, 3 из которых – в плей-офф. Благодаря его голам манкунианцы сыграли вничью с «Барсой» в первом поединке и выходили вперед в столкновениях с «Бетисом». Если испанские клубы и правда «клиенты» Маркуса, то тяжело придется и «Севилье».

Еще одной предпосылкой к тому, чтобы похождения МЮ в Лиге Европы продолжились, является отставка Хорхе Сампаоли с поста наставника испанского коллектива. Перестроиться за короткий срок «красно-белые» вряд ли смогут – поэтому Рэшфорд может провести еще как минимум 4 матча.

При этом отрыв вингера «Юнайтед» в списке бомбардиров минимален, а другие футболисты из топ-3 – еще в игре. Виктор Бонифац, как и его «Юнион», становится открытием этого сезона. 22-летний нигериец, проводящий дебютный сезон в Бельгии, забил в чемпионате 7 голов и отдал 5 ассистов. А в ЛЕ за 8 игр отметился 5 мячами. Брюссельцы добились огромного успеха, пройдя «Унион» в 1/8 финала, но повторить успех с «Байером» не представляется возможным – скорее всего, борьба Виктора за звание лучшего бомбардира закончится по итогам двухматчевого противостояния с «фармацевтами». Но дальше его наверняка стоит ждать в более статусном клубе.

Третий бомбардир ЛЕ на данный момент – мексиканский форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес. Голландские клубы серьезно подходят к работе с молодежью, поэтому уже сейчас 21-летний нападающий – в списке лучших бомбардиров команды в чемпионате и третий – в ЛЕ . Правда, у подопечных Арне Слота, как и у «Юниона», мало шансов пройти в следующую стадию – все-таки подбор игроков в «Роме» на порядок сильнее.

Опасаться Маркусу стоит разве что Анхеля Ди Марию. Тот уже оформил хет-трик в ворота «Нанта». «Юве» считается одним из фаворитов, а в случае выхода в полуфинал может встретиться как раз с «Юнайтед».

Предельное равенство в гонке бомбардиров ЛК

Бомбардиры из этого еврокубка широкой публике совсем неизвестны – зато их успех в этом сезоне может послужить трамплином для перехода в более сильный клуб и уже там выйти на первые роли. На данный момент в рейтинге лидирует 29-летний нападающий «Леха» Микаэль Ишак. Швед забил 8 голов в 15 матчах. Хотя 7 из них пришлись на первую часть сезона. В последних четырех встречах Микаэль отличился лишь раз – благодаря его мячу «Лех» прошел «Будё-Глимт».