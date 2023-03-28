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Стали известны необычные эпизоды общения Конте с игроками «Тоттенхэма»

вчера, 23:23

Антонио Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма».

В последнее время результаты команды ухудшились, а футболисты и тренер находились в состоянии конфликта. Последней каплей, вероятно, стала ничья в матче против «Саутгемптона» (3:3), после которой итальянец раскритиковал игроков своей команды. На данный момент нельзя сказать точно, кто станет новым рулевым «шпор».

Стало известно, что Конте порой применял необычные методы тренировок и взаимодействия с командой. В январе тренер созвал всех футболистов команды на собрание. Дождавшись последнего прибывшего игрока, Конте покинул помещение, заявив, что сами игроки должны решить внутренние проблемы в коллективе. После этого футболисты решили внимательнее играть в обороне, об этом тренеру отчитались старшие члены коллектива, игра «Тоттенхэма» тогда временно улучшилась.

Среди поклонников футбола возникло мнение, что «Тоттенхэм» играет вяло и без энергии. По слухам, Конте заставлял футболистов пробегать по 2 км перед каждым матчем.

У Конте также была привычка переносить запланированное время начала тренировок. Так, их тренировка после матча против «Спортинга» была перенесена с 14:00 на 11:00, тогда «шпоры» только утром вернулись в Великобританию. Игрокам это не понравилось, но они не стали жаловаться на это Конте, что стало еще одним фактором разрыва отношений между игроками и тренером.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:17
В общем уволили из-за мелочей.
79wx3cuzq536
79wx3cuzq536
сегодня в 05:52
Оказывается, Антоша Конте тот ещё оригинал и самодур не из последних! Учитывая, что с годами эти "качества" обычно заостряются, то он имеет все шансы стать вторым Феликсом Магатом. А игроки шпор, естественно, просто сливали его в последних матчах.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:33
Конте получается начудил,поэтому и сплавили
112910415
112910415
сегодня в 04:54
когда побеждаешь - любые особенности только радуют !
если наоборот ...
Gahi
Gahi
сегодня в 00:33
У каждого тренера свой подход к тренировочным занятиям, но иногда их нужно корректировать исходя из ситуации внутри команды.
Гость
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