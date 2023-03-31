Канте может сыграть с «Астон Виллой»

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вчера, 22:59

Полузащитник «Челси» может сыграть в матче 29-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

Футболист с августа не играл в официальных матчах из-за проблем с подколенным сухожилием. Недавно француз принял участие в товарищеской игре с «Чарльтоном».