Канте может сыграть с «Астон Виллой»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может сыграть в матче 29-го тура АПЛ с «Астон Виллой».
Футболист с августа не играл в официальных матчах из-за проблем с подколенным сухожилием. Недавно француз принял участие в товарищеской игре с «Чарльтоном».
|Челси-:-Астон Вилла
|19:30 Не начался
Полузащитник «Челси» Нголо Канте может сыграть в матче 29-го тура АПЛ с «Астон Виллой».
Футболист с августа не играл в официальных матчах из-за проблем с подколенным сухожилием. Недавно француз принял участие в товарищеской игре с «Чарльтоном».