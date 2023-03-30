Алексей Березуцкий рассказал, почему покинул пост тренера ЦСКА .

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему покинул клуб в прошлом году.
Там много факторов. 24 февраля. Еще один — непонятное движение, куда мы идем, туманность перспектив. Нас забанили в еврокубках, непонятно, как мы боремся, за что мы боремся. К лету уже было понятно, что бан надолго и что это не связано с УЕФА, а с тем, что команды против нас не хотят играть. И даже если мы перейдем в Азию...
Самое удивительное , что человек будучи главным тренером ЦСКА не делал правильных выводов и не исправлял ситуацию в которой находилась команда под его руководством . А сейчас говорит о каких-то туманных перспективах и за что вообще он с командой борется . Вообще-то сначала нужно играть прилично и завоёвывать чемпионство в том чемпионате, где ты играешь. А уж только потом о каких-то перспективах в еврокубках или переходах в Азиатскую конфедерацию . Теперь уж точно у Алексея нет никаких перспектив на чемпионство , да и наврядли после того что он вместе со своим братом показал с ЦСКА у него будет хоть малейший шанс когда либо возглавить ЦСКА, да и какой нибудь клуб из РПЛ .
Самое удивительное , что человек будучи главным тренером ЦСКА не делал правильных выводов и не исправлял ситуацию в которой находилась команда под его руководством . А сейчас говорит о каких-то туманных перспективах и за что вообще он с командой борется . Вообще-то сначала нужно играть прилично и завоёвывать чемпионство в том чемпионате, где ты играешь. А уж только потом о каких-то перспективах в еврокубках или переходах в Азиатскую конфедерацию . Теперь уж точно у Алексея нет никаких перспектив на чемпионство , да и наврядли после того что он вместе со своим братом показал с ЦСКА у него будет хоть малейший шанс когда либо возглавить ЦСКА, да и какой нибудь клуб из РПЛ .
Ну а если серьезно- Береза лжец и обычный бездарь. Даже соврать нормально не может...
Ну а если серьезно- Береза лжец и обычный бездарь. Даже соврать нормально не может...