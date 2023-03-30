Алексей Березуцкий рассказал, почему покинул пост тренера ЦСКА .

Бывший главный тренер ЦСКА объяснил, почему покинул клуб в прошлом году.

Там много факторов. 24 февраля. Еще один — непонятное движение, куда мы идем, туманность перспектив. Нас забанили в еврокубках, непонятно, как мы боремся, за что мы боремся. К лету уже было понятно, что бан надолго и что это не связано с УЕФА , а с тем, что команды против нас не хотят играть. И даже если мы перейдем в Азию...