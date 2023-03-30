Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Алексей Березуцкий рассказал, почему покинул пост тренера ЦСКА

вчера, 22:58

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему покинул клуб в прошлом году.

Там много факторов. 24 февраля. Еще один — непонятное движение, куда мы идем, туманность перспектив. Нас забанили в еврокубках, непонятно, как мы боремся, за что мы боремся. К лету уже было понятно, что бан надолго и что это не связано с УЕФА, а с тем, что команды против нас не хотят играть. И даже если мы перейдем в Азию...

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноТренер, обыгравший Аргентину на ЧМ-22, возглавил женскую сборную Франции
Вчера, 22:10
ОфициальноВ тренерский штаб «Торпедо» вошёл испанский специалист
29 марта
Кулусевски: «Конте был важен для команды»
28 марта
ОфициальноИспанский тренер Клотет возглавил «Торпедо»
28 марта
Официально«Алания» официально объявила об отставке главного тренера
28 марта
Официально«Торпедо» объявило о расставании с несколькими тренерами
28 марта Фото
Сортировать
Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 12:29, ред.
Ну если для Алексея чемпионство это не перспектива и не понятное движение, то с ним не о чем говорить.

Команда под его управлением не тянула даже на Лигу Конференций, не то что на ЛЧ или ЛЕ.

"Мы тут таких, как вы не любим"...
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 12:20
Собственно парень озвучил то,о чём многие просто не говорят....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:56
Всё сказано честно. Так оно и есть.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:56
"А если что-то надо объяснять,
то ничего не надо объяснять.
Но если всё же стоит объяснить,
то ничего не стоит объяснить."
112910415
112910415
сегодня в 07:26
ну-ну
притянул за уши геополитику,
ни слова про истинные причины ...
фи
ДСА
ДСА
сегодня в 06:21
В общем ничего и не объяснил.
g8qqrav9z5t9
g8qqrav9z5t9
сегодня в 05:56
Потому что как был поленом, так им и остался
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:04
Бан виноват оказывается. Все понятно.
alexgurzan
alexgurzan ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 00:20
.
Capral
Capral ответ minai (раскрыть)
вчера в 23:38
Это называется: "Вот мы бы им дали, если бы они нас догнали"!
Ну а если серьезно- Береза лжец и обычный бездарь. Даже соврать нормально не может...
minai
minai
вчера в 23:29
Вот если бы, не всё бы вот это, мы бы всех порвали !
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:28
Алексей Березуцкий рассказал, почему покинул пост тренера ЦСКА .
Самое удивительное , что человек будучи главным тренером ЦСКА не делал правильных выводов и не исправлял ситуацию в которой находилась команда под его руководством . А сейчас говорит о каких-то туманных перспективах и за что вообще он с командой борется . Вообще-то сначала нужно играть прилично и завоёвывать чемпионство в том чемпионате, где ты играешь. А уж только потом о каких-то перспективах в еврокубках или переходах в Азиатскую конфедерацию . Теперь уж точно у Алексея нет никаких перспектив на чемпионство , да и наврядли после того что он вместе со своим братом показал с ЦСКА у него будет хоть малейший шанс когда либо возглавить ЦСКА, да и какой нибудь клуб из РПЛ .
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:04
А теперь хорошо:Сижу в Испании,задница потная,денег хватает ,ни к чему не причастен.Мораль могу любому прочитать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 