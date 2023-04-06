«Амкар» объявил об увольнении главного тренера

Рустем Хузин покинул пост главного тренера «Амкара».
Это случилось после поражения команды в матче с «Торпедо» Миасс (1:2). Экс-защитник клуба Иван Черенчиков стал и.о. главного тренера пермяков.
Команда идет на 2-м месте группе 4 Второй лиги.
Рустем Хузин покинул пост главного тренера «Амкара».
Это случилось после поражения команды в матче с «Торпедо» Миасс (1:2). Экс-защитник клуба Иван Черенчиков стал и.о. главного тренера пермяков.
Команда идет на 2-м месте группе 4 Второй лиги.
А у Ивана Черенчикова дай бог гола три в РПЛ, и лишь один вот этот дальним ударом)
А у Ивана Черенчикова дай бог гола три в РПЛ, и лишь один вот этот дальним ударом)
Или мешают как в карты для нового расклада?))
Или мешают как в карты для нового расклада?))