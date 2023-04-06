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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023

«Амкар» объявил об увольнении главного тренера

06 апреля 2023, 11:13

Рустем Хузин покинул пост главного тренера «Амкара».

Это случилось после поражения команды в матче с «Торпедо» Миасс (1:2). Экс-защитник клуба Иван Черенчиков стал и.о. главного тренера пермяков.

Команда идет на 2-м месте группе 4 Второй лиги.

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Все комментарии
протон
протон
06 апреля в 17:19
Я помню, как в матче Зенит-Амкар Иван Черенчиков забил питерцам прекрасным дальним ударом. И легендарный Геннадий Орлов в своей непревзойденной манере начал разглагольствовать: "Иван Черенчиков...мастер дальних ударов, сколько же он таких положил, вот и наш Зенит стал очередной жертвой"
А у Ивана Черенчикова дай бог гола три в РПЛ, и лишь один вот этот дальним ударом)
Напрасный труд
Напрасный труд
06 апреля в 11:50
Ещё жив курилка???
Rupertt
Rupertt
06 апреля в 11:47
Апрель - месяц увольнений тренеров, а он только начался.
Шуnя771
Шуnя771
06 апреля в 11:46
Тренерская чехарда продолжается!
Или мешают как в карты для нового расклада?))
светлый-путь
светлый-путь
06 апреля в 11:45
А когда то с Фухемом играли на равеных в ЛЕ !
Варвар7
Варвар7
06 апреля в 11:41
Очередная тренерская отставка - за последний период их как никогда много .
Гость
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