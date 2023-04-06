«Амкар» объявил об увольнении главного тренера

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06 апреля 2023, 11:13

покинул пост главного тренера «Амкара».

Это случилось после поражения команды в матче с «Торпедо» Миасс (1:2). Экс-защитник клуба Иван Черенчиков стал и.о. главного тренера пермяков.

Команда идет на 2-м месте группе 4 Второй лиги.