«Пари НН» и Горлов расторгли контракт

«Пари НН» объявил о расторжении по соглашению сторон контракта с главным тренером команды Артемом Горловым.
Специалист возглавлял клуб с 31 декабря 2022 года. Под его руководством нижегородцы в весенней части сезона одержали одну победу (в Кубке России над «Звездой» из Санкт-Петербурга в гостях — 2:0), потерпев поражения в остальных играх.
В турнирной таблице РПЛ коллектив после 21 тура занимает 13-е место с 19 очками.
17/18 Кубан-2 - последнее место
18 Долгопрудный - провал старта сезона
20 латвийский «Локомотив» Даугавпилс - вывел в высшую лигу (единственное существенное достижение)
21 Знамя труда - 8 побед 8 поражений
22 Енисей - 9 побед 7 ничьих 4 поражения
17/18 Кубан-2 - последнее место
18 Долгопрудный - провал старта сезона
20 латвийский «Локомотив» Даугавпилс - вывел в высшую лигу (единственное существенное достижение)
21 Знамя труда - 8 побед 8 поражений
22 Енисей - 9 побед 7 ничьих 4 поражения