«Пари НН» и Горлов расторгли контракт

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вчера, 09:25

«Пари НН» объявил о расторжении по соглашению сторон контракта с главным тренером команды .

Специалист возглавлял клуб с 31 декабря 2022 года. Под его руководством нижегородцы в весенней части сезона одержали одну победу (в Кубке России над «Звездой» из Санкт-Петербурга в гостях — 2:0), потерпев поражения в остальных играх.