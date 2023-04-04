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«Пари НН» и Горлов расторгли контракт

вчера, 09:25

«Пари НН» объявил о расторжении по соглашению сторон контракта с главным тренером команды Артемом Горловым.

Специалист возглавлял клуб с 31 декабря 2022 года. Под его руководством нижегородцы в весенней части сезона одержали одну победу (в Кубке России над «Звездой» из Санкт-Петербурга в гостях — 2:0), потерпев поражения в остальных играх.

В турнирной таблице РПЛ коллектив после 21 тура занимает 13-е место с 19 очками.

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zooveterinar
zooveterinar ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 18:15
В Рубин,к примеру можно!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:00
Отличный специалист! Ждём,куда его ещё пригласят,у какого руководства в плане ликвидация своего клуба.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 09:35
Не пойму как он в принципе попал в РПЛ. Практически ничего нормального не добивался:

17/18 Кубан-2 - последнее место
18 Долгопрудный - провал старта сезона
20 латвийский «Локомотив» Даугавпилс - вывел в высшую лигу (единственное существенное достижение)
21 Знамя труда - 8 побед 8 поражений
22 Енисей - 9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:30
Интересно кого нашли ему на замену?!
Гость
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