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«Рексхэм» установил 10-летний план по выходу в Премьер-Лигу

вчера, 11:43

Совладелец клуба «Рексхэм» Роб МакЭлхенни рассказал о 10-летнем плане по выходу клуба в АПЛ.

Наша главная цель — это выход в АПЛ, многие люди сперва смеялись, но сейчас многие смотрят на это иначе. Сама система это предполагает, почему бы это не сделать именно нам? Надеемся, что однажды встретимся с «Манчестер Юнайтед» в Премьер-Лиге. Мы и не думаем, что это может случиться через 3 года, и, хоть это и товарищеский матч, парни, мы еще сыграем с вами через 8 — 10 лет в одном турнире.

Ранее стало известно, что «Рексхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» летом.

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Рексхэм
Перевод с goal.com Фото: Сайт skysports.com
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:59
Две пятилетки по старому...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:13
Денег на это нужно немерено.
ОПС
ОПС
вчера в 13:32
10 лет - это ведь так много. Сейчас наговорить можно все, но через 10 лет многих не будет, а остальные забудут.
9hww275gx3fp
9hww275gx3fp
вчера в 12:13
По-моему, они слишком часто прикладываются к плану
Гость
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