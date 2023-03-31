«Рексхэм» установил 10-летний план по выходу в Премьер-Лигу

Совладелец клуба «Рексхэм» Роб МакЭлхенни рассказал о 10-летнем плане по выходу клуба в АПЛ .

Наша главная цель — это выход в АПЛ , многие люди сперва смеялись, но сейчас многие смотрят на это иначе. Сама система это предполагает, почему бы это не сделать именно нам? Надеемся, что однажды встретимся с «Манчестер Юнайтед» в Премьер-Лиге. Мы и не думаем, что это может случиться через 3 года, и, хоть это и товарищеский матч, парни, мы еще сыграем с вами через 8 — 10 лет в одном турнире.