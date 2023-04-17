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Дубли Салаха и Жоты помогли «Ливерпулю» разгромить «Лидс»

вчера, 23:56
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 6Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Лидс» дома проиграл «Ливерпулю» (1:6) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 35-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо забил первый гол в игре. На 39-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество «красных». На 47-й минуте форвард «Лидса» Луис Синистерра сократил отставание в счёте. На 52-й минуте голом отметился вингер «Ливерпуля» Диогу Жота. На 64-й минуте Салах оформил дубль, а на 74-й минуте дубль оформил уже Жота. На 90-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поставил точку в матче.

«Лидс» идёт на 16-м месте (29 очков), «Ливерпуль» занимает 8-е место (47 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ливерпуль»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 11:24, ред.
Чтобы играть так всегда, АПЛ должна полностью состоять из таких как Лидс...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:23
К Салаху...
Capral
Capral ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 11:22
Напомнил в лучшие годы? Мда, уважаемый, похоже не видели вы лучшие годы Ливерпуля, а жаль... Победу над очевидным аутсайдером, при всем желании, трудно назвать достойной.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:29
Прекрасный матч. Посмотрел от начала до конца. Ливерпуль вновь напоминает себя в лучшие годы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:12
Это уж слишком.
Ливерпуль припомнил позорище 1:2, а павлины хвост подняли после первого же голешника))
shur
shur ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 07:51, ред.
...в жо-е надоело быть , обратились к -алаху и победили...!!!
kv4qcc5sqqgj
kv4qcc5sqqgj
сегодня в 07:37
Может Салаха передумают продавать
ДСА
ДСА
сегодня в 07:25
Вот так Ливерпуль должен играть всегда.
112910415
112910415
сегодня в 06:45
изловили маленького и слабого ... разгромили
shlomo
shlomo
сегодня в 06:44
Ливер трудно понять в этом сезоне... то летят как фанера, то громят команды..
385ndtjf6cjd
385ndtjf6cjd
сегодня в 06:18
Знатно Ливер вчера порезвился
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:05
Ливерпуль проснулся от долгого сна, надолго ли, посмотрим.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:33
Лидс реально никакущий. В прошлом туре от Пэласа 5 голов пропустил, в этом от Ливера 6. Пора ему в Чемпионшип!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:56
Лидс реально плох, даже хуже чем Ливер и Челси.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 02:51
дали,так дали!! Шесть голов!!!
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:29
Боюсь что до ЛЧ не дотянем... слишком много очков потеряли
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:23
С победой Мухаммад Салах и Ливерпуль. Неожиданный счёт, если честно.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:13
Ливерпуль устроил побоище!!!
2gz3asa6czf9
2gz3asa6czf9
сегодня в 00:13
Ливерпуль этой победной сделал шаг наверх, молодцы!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:05
Да первый гол надо было отменить - Трент сыграл рукой, Но тем не менее уверенная, заслуженная победа Ливерпуля!!!
Красивые голы уверенная победа красных, молодцы!
протон
протон
сегодня в 00:02
вчера у Валенсии в подобной ситуации украли пенальти, видимо с правилами что то не так
Capral
Capral
сегодня в 00:01
Лидс в двух очках от прямого вылета из АПЛ. Достойный соперник.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:58
Поздно..
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