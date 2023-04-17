Дубли Салаха и Жоты помогли «Ливерпулю» разгромить «Лидс»

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вчера, 23:56

«Лидс» дома проиграл «Ливерпулю» (1:6) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 35-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо забил первый гол в игре. На 39-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество «красных». На 47-й минуте форвард «Лидса» Луис Синистерра сократил отставание в счёте. На 52-й минуте голом отметился вингер «Ливерпуля» Диогу Жота. На 64-й минуте Салах оформил дубль, а на 74-й минуте дубль оформил уже Жота. На 90-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поставил точку в матче.

«Лидс» идёт на 16-м месте (29 очков), «Ливерпуль» занимает 8-е место (47 очков).