«Реал» в гостях обыграл «Челси» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

«Челси» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).
Победу гостям принёс дубль Родриго Силвы, который отличился на 58-й и 80-й минуте.
Мадридский клуб по сумме двух встреч выиграл с общим счётом 4:0 и вышел в полуфинал турнира.
Наверняка будет большая распродажа игроков. Новый тренер будет собирать команду под свою стратегию. И задача Боэли не мешать в этом тренеру. Но хватит ли терпения нынешним хозяевам Челси?
Трудные времена наступили и для болельщиков синих. И нам нужно терпение))
А Реал победил абсолютно справедливо! Мои поздравления!
Но я думаю, что подопечные Анчелотти сделают чудо, если пройдут Мансити.
Всем здоровья!
Наверняка будет большая распродажа игроков. Новый тренер будет собирать команду под свою стратегию. И задача Боэли не мешать в этом тренеру. Но хватит ли терпения нынешним хозяевам Челси?
Трудные времена наступили и для болельщиков синих. И нам нужно терпение))
А Реал победил абсолютно справедливо! Мои поздравления!
Но я думаю, что подопечные Анчелотти сделают чудо, если пройдут Мансити.
Всем здоровья!
Реал - без комментариев. Браво. Особенно браво - Куртуа. Субъективно было сразу ощущение крайне перспективной замене Навасу.
Невероятно слабый матч от Модрича и Бензема. Хорошо, что сейчас, с Сити вдевятером играть - это разгром. Если Бензема в этом сезоне однозначно сдал по сравнению с предыдущим, то от Модрича неожиданно, и поэтому похоже на случайность.
Приятно видеть прогресс Вини. Раньше, по такой игре, выключался целиком и полностью. Сейчас же реагирует по игре.
Надеюсь, желтую Милитао отменят, ибо что за хрень.
Реал - без комментариев. Браво. Особенно браво - Куртуа. Субъективно было сразу ощущение крайне перспективной замене Навасу.
Невероятно слабый матч от Модрича и Бензема. Хорошо, что сейчас, с Сити вдевятером играть - это разгром. Если Бензема в этом сезоне однозначно сдал по сравнению с предыдущим, то от Модрича неожиданно, и поэтому похоже на случайность.
Приятно видеть прогресс Вини. Раньше, по такой игре, выключался целиком и полностью. Сейчас же реагирует по игре.
Надеюсь, желтую Милитао отменят, ибо что за хрень.
Молодцы ребятушки, порадовали . Хотя я и за Челси переживал . Но Реал, это супер мой любимый клуб! Как можно не получать удовольствие от того футбола который демонстрирует Реал . Супер процессор "Лиги Чемпионов " по имени Анчелотти стоит у Реала . И отрабатывает на все сто процентов с встроенной программой на Победу !) При всём уважении к Челси, но на сегодняшний момент времени, это не соперник для такого клуба как Реал и это факт. Теперь Реал ждёт своего соперника , кем на девяносто процентов окажется Манчестер Сити, который завтра встречается с Баварией , которую выиграл в первом матче со счётом 3:0 .И наврядли Бавария сможет забить такому Манчестеру четыре мяча . Так что соперник Реала будет Манчестер Сити. И вот это будет Супер матч, достойный любого финала .
Молодцы ребятушки, порадовали . Хотя я и за Челси переживал . Но Реал, это супер мой любимый клуб! Как можно не получать удовольствие от того футбола который демонстрирует Реал . Супер процессор "Лиги Чемпионов " по имени Анчелотти стоит у Реала . И отрабатывает на все сто процентов с встроенной программой на Победу !) При всём уважении к Челси, но на сегодняшний момент времени, это не соперник для такого клуба как Реал и это факт. Теперь Реал ждёт своего соперника , кем на девяносто процентов окажется Манчестер Сити, который завтра встречается с Баварией , которую выиграл в первом матче со счётом 3:0 .И наврядли Бавария сможет забить такому Манчестеру четыре мяча . Так что соперник Реала будет Манчестер Сити. И вот это будет Супер матч, достойный любого финала .