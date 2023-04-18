«Реал» в гостях обыграл «Челси» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

1681851268

вчера, 23:54

«Челси» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

Победу гостям принёс дубль Родриго Силвы, который отличился на 58-й и 80-й минуте.

Мадридский клуб по сумме двух встреч выиграл с общим счётом 4:0 и вышел в полуфинал турнира.