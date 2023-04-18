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«Реал» в гостях обыграл «Челси» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:54
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Челси» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

Победу гостям принёс дубль Родриго Силвы, который отличился на 58-й и 80-й минуте.

Мадридский клуб по сумме двух встреч выиграл с общим счётом 4:0 и вышел в полуфинал турнира.

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Все комментарии
aauk89mmwe8t
aauk89mmwe8t
сегодня в 03:00
Абраша сейчас где-то просто ржёт как конь
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 02:04
Надоел Реал, пусть в полуфинале вылетает от Сити.
Trickofthetrade
Trickofthetrade ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:44
Будет чудо как и в прошлом году
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:28, ред.
С победой и выходом в 1/2 финала Лиги Чемпионов УЕФА нас всех!!!
Плохо, что Милитао получил жёлтую карточку. Судья не последователен был в своих решениях. За накладку против Карвахаля, игрок Челси не получил жёлтую карточку. Милитао очень нужен в 1/2 финала.
Imrebellion
Imrebellion ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:54
Это всё вопросы к псевдо болельщикам поттераутистам. Думали ряд топ тренеров чудотворцев стоят в очереди чтобы подхватить команду и пройти Реал. С Грэмом последние матчи стали доминировать, тактика и схемы логичные, только голы не забивались. А с Френки сразу бездарные поражения в Мадриде, потом даже против Вулвс(!). Если и надо было дать шанс Лэмпсу, то после годичного срока Грэмма.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:54
Иного результата и быть не могло с физруком Лемпардом во главе. И стоило Поттера увольнять?
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:28
Челси играл хорошо но у Реала есть Куртуа!
С МанСити будет мощная заруба в полуфинале
Будет круто!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
Большая часть сезона пройдена с Поттером ? Поттер ничего не привнёс в команду. Он изысканно пуст..., пуст в плане а б с о л ю т н о й неспособности ВООБЩЕ что-либо менять..., как в плохую, так и в хорошую сторону. Грэм как Галтье в ПСЖ - что он есть, что его нет.
амурец
амурец
сегодня в 00:17
Реал с победой и с полуфиналом, а Реал как и в прошлом году потихоньку кромсает клубы АПЛ, хотя в этом сезоне Челси не тот
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:14
Всех болельщиков Реала с заслуженной Победой и выходом в полуфинал Лиги Чемпионов !
Молодцы ребятушки, порадовали . Хотя я и за Челси переживал . Но Реал, это супер мой любимый клуб! Как можно не получать удовольствие от того футбола который демонстрирует Реал . Супер процессор "Лиги Чемпионов " по имени Анчелотти стоит у Реала . И отрабатывает на все сто процентов с встроенной программой на Победу !) При всём уважении к Челси, но на сегодняшний момент времени, это не соперник для такого клуба как Реал и это факт. Теперь Реал ждёт своего соперника , кем на девяносто процентов окажется Манчестер Сити, который завтра встречается с Баварией , которую выиграл в первом матче со счётом 3:0 .И наврядли Бавария сможет забить такому Манчестеру четыре мяча . Так что соперник Реала будет Манчестер Сити. И вот это будет Супер матч, достойный любого финала .
протон
протон ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:13
Для полного триумфа, Челси не хватает вылета из АПЛ, возможно только так они смогли бы избавиться от "гениального" Боули! Но это маловероятно, а значит американец, готовит ещё полярда и спальный мешок для Мудрика, которому в этой раздевалке даже места не хватает!
протон
протон
сегодня в 00:13
Реал прошел на классе, не дав ни на секунду усомниться в своем превосходстве над соперником.
Возможно последний матч Челси в ЛЧ на ближайшие несколько лет.
Мудрик - это грандиознейший отмыв бабла в профессиональном футболе
хотя слова "Мудрик" и "профессиональный" как-то не вяжутся вместе
ну а Челси, скорее всего, увидит ЛЧ еще очень нескоро. если только по ящику.
Первый тайм был натужным, но Куртка не позволил родиться интриге. А во втором тайме Реал уже показал свой уровень мастерства. Так что, итог логичен
Hala Madrid
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:11
Согласен. Не понимаю, почему далеко не самую психологически крепкую команду, коей является Сити, так уверено отправляют в полуфинал. Стадион Баварии - та еще мясорубка
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:10
Не немец сдавал наряд Френку. Не вижу особого, подчеркиваю, особого смысла впутывать Тухеля. Большая часть сезона пройдена с Поттером, в том числе и проход в 1/4
shur
shur
сегодня в 00:10
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 00:09
    Неравная сетка, конечно. Здесь Реал будет играть с МС, а там Милан, скорее всего, с Интером.
    Манчестер, если покажет такую игру, как с Баварией, не оставит шансов ником. Главное чтобы Пеп не начал снова экспериментировать на этих стадиях.
    S.L.I.P.
    S.L.I.P. ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:09
    Есть за что? :)
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    сегодня в 00:07
    Респект Лэмпарду, особенно в такое непростое время - здорово настроил такую сырую команду на матч. Собственно, целый час игры доминировали. Желаю удачи великому футболисту

    Реал - без комментариев. Браво. Особенно браво - Куртуа. Субъективно было сразу ощущение крайне перспективной замене Навасу.

    Невероятно слабый матч от Модрича и Бензема. Хорошо, что сейчас, с Сити вдевятером играть - это разгром. Если Бензема в этом сезоне однозначно сдал по сравнению с предыдущим, то от Модрича неожиданно, и поэтому похоже на случайность.

    Приятно видеть прогресс Вини. Раньше, по такой игре, выключался целиком и полностью. Сейчас же реагирует по игре.

    Надеюсь, желтую Милитао отменят, ибо что за хрень.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    А может вопрос по другому поставить, как например: " Почему бы было не доиграть сезон с Тухелем ?
    Grizly88
    Grizly88 ответ FenixSL (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    Чудо бывает но Бавария не в силах закамбечит второй Челси
    UncleZack
    UncleZack
    сегодня в 00:07
    Ждем полуфинал,МС фаворит на бумаге но тоже самое было и в прошлом году.Закрываем Холанда и все,слишком предсказуемым стал МС,думаю наши старики-разбойники на опыте пройдут их.Удачи всем братцам меренгам.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:06
    Матч под эгидой фразы из мультика про Маугли: "Вы слышите меня, бандерлоги ? Мы слышим тебя, Куртуа!" Люди в синих футболках неоднократно выходили на ударную позицию и тупо били во вратаря. Постоянно! Ну и как эту игру вообще можно было назвать противостоянием ?!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 00:04
    Реал победил на классе. Хладнокровно. Каждый игрок сделал свое дело. У Челси были какие-то локальные шансы на гол, но спасибо Куртуа. Пройти же Реал они точно не были способны в нынешнем своем виде. Тем интереснее матч с Сити.
    В правой сетке и вовсе не осталось фаворитов. МС -Реал, будущий чемпион ЛЧ.
    xajaks
    xajaks
    сегодня в 00:03
    Одного гола не хватило чтобы сбылся прогноз Боэли)
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:03
    Вот умеют мадридцы в ЛЧ ставить на место английские клубы!
    FenixSL
    FenixSL ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:02
    так там же вроде руководство самого клуба поменялось
    Ruslan Mereshkov
    Ruslan Mereshkov ответ FenixSL (раскрыть)
    сегодня в 00:02
    😂
    FenixSL
    FenixSL ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:02
    он не знает что болеет за недо-клуб
    а Бавария должна сотворить чудо и показать что МС просто пакет кеша
    Ruslan Mereshkov
    Ruslan Mereshkov ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 00:02
    Вот я одного не понимаю , каждый раз когда Реал попадает на этот мешок под названием сити , все хоронят Реал , но почему то проходит Реал .
    FenixSL
    FenixSL ответ Ruslan Mereshkov (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    он не устанет и в следующем году так же скажет)
    Гость
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