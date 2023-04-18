«Милан» сыграл вничью с «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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вчера, 23:58

«Наполи» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1).

На 22-й минуте встречи пенальти не реализовал нападающий гостей Оливье Жиру, а на 43-й он же сумел открыть счёт. Также одиннадцатиметровый на 82-й не смог забить форвард хозяев Хвича Кварацхелия. На 90+3-й «адзурри» отыгрались усилиями нападающего Виктора Осимхена.

«Россонери» по сумме двух игр победили с общим счётом 2:1 и вышли в полуфинал турнира.