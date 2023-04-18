«Милан» сыграл вничью с «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Наполи» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1).
На 22-й минуте встречи пенальти не реализовал нападающий гостей Оливье Жиру, а на 43-й он же сумел открыть счёт. Также одиннадцатиметровый на 82-й не смог забить форвард хозяев Хвича Кварацхелия. На 90+3-й «адзурри» отыгрались усилиями нападающего Виктора Осимхена.
«Россонери» по сумме двух игр победили с общим счётом 2:1 и вышли в полуфинал турнира.
Болельщиков Милана с победой!!! Ждал от вас эту победу и дождался!!! А те, кто так яростно нахваливали грузина- подумайте... Ему до МАРАДОНЫ- как пешком до Англии!!!
Болельщиков Милана с победой!!! Ждал от вас эту победу и дождался!!! А те, кто так яростно нахваливали грузина- подумайте... Ему до МАРАДОНЫ- как пешком до Англии!!!
Как же давно они не заглядывали в полуфинал лч..
Если Интер не разбазарит свое преимущество, то нас ждет миланское дерби🔥 по моему вначале нулевых они между собой играли в лч и победителем вышел Милан, но это не точно)
Ну а Наполи скоро станет чемпионом. Сезон для них по любому сложился очень даже удачный) после ухода лидеров никто от них не ожидал таких результатов. Команда весной забуксовала, наверное сказалось отсутствие опыта и длинной скамейки.
Как же давно они не заглядывали в полуфинал лч..
Если Интер не разбазарит свое преимущество, то нас ждет миланское дерби🔥 по моему вначале нулевых они между собой играли в лч и победителем вышел Милан, но это не точно)
Ну а Наполи скоро станет чемпионом. Сезон для них по любому сложился очень даже удачный) после ухода лидеров никто от них не ожидал таких результатов. Команда весной забуксовала, наверное сказалось отсутствие опыта и длинной скамейки.