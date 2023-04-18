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«Милан» сыграл вничью с «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

вчера, 23:58
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Наполи» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1).

На 22-й минуте встречи пенальти не реализовал нападающий гостей Оливье Жиру, а на 43-й он же сумел открыть счёт. Также одиннадцатиметровый на 82-й не смог забить форвард хозяев Хвича Кварацхелия. На 90+3-й «адзурри» отыгрались усилиями нападающего Виктора Осимхена.

«Россонери» по сумме двух игр победили с общим счётом 2:1 и вышли в полуфинал турнира.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:10
Вот и неапольской сказочки конец.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:59
Наполи помешали пройти травмы игроков и реализация моментов. Кварацхелия слишком эгоистичен, обыгрывает соперников и бьет по воротам, не видит партнеров. Милан сыграл тактически грамотно. С победой!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:51
Браво россонери! Удачи в полуфинале
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:17
Мне смешно, когда его называют Марадоной. На каком уровне играл аргентинец, кому забивал и в какой сборной играл!!! И где играет грузин.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:14
Я не называю его ничтожеством, а только констатирую факт- он распиаренный игрок. И уж точно не Марадона. Марадону делает из него его агент, но, оно и понятно. А какая польза от грузина, кому нужна его обводка, техника, если они не приносит пользы? Идя в обводку, он сам собой любуется в ущерб команде. Да, иногда сделает пас, иногда прорвется, и всё. Это типичный В.Газзаев. Он увлекается обводкой, тем самым передерживая мяч.
Capral
Capral ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 02:07
На спад это не очень похоже, хотя, нельзя иключать и такой вариант. Возможно, соперники приноровились к игре Наполи, начали грамотнее играть и раскусили систему Неаполя...
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 02:03
Просто у них спад сейчас, обычно у Наполи он бывает весной,так и получилось, благо для них в серии А все хорошо.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 02:00
Это было в 2003,тогда Юве разнес Барсу и Реал и попал в финал на Милан,в 2005 или 06 в 1/4 встречались, короче сериАл гасил всех и все хотели играть в Италии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:58, ред.
Кто делает из Хвичи Марадону, те кидаются в одну крайность. Те, кто говорит, что грузин ничтожество и посредственность, кидаются в другую крайность.
Смотрите на игру беспристрастно. Если игрок сыграл неординарно и это дало свои плоды в матче, то надо отдавать ему должное..., причём вне зависимости кто он - грузин, "модный", камерунский лягушонок ..., или просто бестолочь по жизни (Дзюба).
issco
issco
сегодня в 00:53, ред.
Это потрясающе, это потрясающе, так бывает очень редко когда Милан выходит в полуфинал ЛЧ, они это заслужили, в основном заслуга Мальдини и Пиоли. Есть у Милана Леао когда все знают, что он герой, когда все его и ждут, а герой выходит и говорит да я герой и доказывает простым героическим поступком отдав голевой пас на Жиру успешно обыграв троих.
Capral
Capral ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 00:49
Грузин не командный игрок- он индивидуалист. Он идет в обводку, ради собственного "я"- в ущерб командым действиям. Когдато, так, в ДИНАМО играл В.Газзаев.
Capral
Capral ответ issco (раскрыть)
сегодня в 00:45
Вы мне освежили воспоминания, про тот, настоящий итальянский футбол, и про то, неподражаемое соперничество, воистину ВЕЛИКИХ грандов- Юве и Милана!!!!!!!
Это- действительно было ЗРЕЛИЩЕ!!!
Pushka_strashnaya
Pushka_strashnaya
сегодня в 00:42
Спалетти напугал свою же команду. Вот это вот "нельзя недооценивать Милан, нельзя недооценивать Милан".
Наполи боялся играть в свой футбол, поэтому и не прошел.
balalay
balalay
сегодня в 00:42
Кварацхелия играл феноменально и феноменально же порол свои же моменты, обыграв по три человека и прорвавшись к воротам - лупил куда то совершенно невозможно криво. И пенальти не забил. С одной стороны играл хорошо. С другой - просто адски плохо.
Милан просто потрясающе играл. Чемпионы.
issco
issco
сегодня в 00:40, ред.
До забитого гола Жиру, как же его критиковал, не забитый пенальти, потеря мяча, проигрыш в борьбе в воздухе, но после он обрёл уверенность и выигрывал воздух, сохранял мяч ставила корпус. Пиоли выиграл Спаллетти в тактике. Леао зверь! Обыграл троих и выдал шикарный голевой пас. Чем то напоминает Кака на Олд Траффорд, но тогда он сам забил. Вообще и в том в 2007 году недооценивали Милан, и думаю та же история повторяется. Итальянская лига одна из сильнейших в Европе. Не испытывал такой радости с 2007 года, тогдашнего сильного Милана с игроками Зеедорф, Кака, Неста, Гаттузо, Мальдини и тд.. По стоимости игроков, Милан уступает всем топ клубам и даже клубам из середняков команды АПЛ, но Мальдини заслуженно занимает свою должность. Назначил Пиоли, привёл Меньяна. Неудачи Милана в чемпионате связано с травмированными игроками, что и доказывает, но как видим всё таки Пиоли умный тренер. Я не понимаю почему Мальдини в то время привел Пиоли которого все критиковали и даже болельщики Милана протестовали против его назначения на тренерскую должность. Но как видим он всё таки топ тренер. Милан против сильных команд показывает характер и играет успешно. Удачи в полуфинале. Forza Milan 💖 Владельцы Милана должны радоваться и гордиться своей командой и сотрудниками клуба. Они не инвестируют больших финансовых средств как и многие другие топ клубы которые не могут выдать высоких результатов где примером является Челси, ПСЖ и тд. Будь в составе Милана Мбаппе (на правом фланге)) ) разнесли бы всех.
Capral
Capral ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 00:38
Да, много тут таких было, и где они сейчас?!
Capral
Capral
сегодня в 00:36
DEIVID 335
Вчера, я обещал твоему Милану победу! Возьми и распишись!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:34
Милан с победой!)
Как же давно они не заглядывали в полуфинал лч..
Если Интер не разбазарит свое преимущество, то нас ждет миланское дерби🔥 по моему вначале нулевых они между собой играли в лч и победителем вышел Милан, но это не точно)
Ну а Наполи скоро станет чемпионом. Сезон для них по любому сложился очень даже удачный) после ухода лидеров никто от них не ожидал таких результатов. Команда весной забуксовала, наверное сказалось отсутствие опыта и длинной скамейки.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
По поводу жары, надо-бы поосторожнее. Конечно, задел хороший у Интера перед ответкой, но всёже- лучше не предвосхищать события...
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    Так в том и дело, что после 0-4 дома от Милана, я ждал какую-то встряску. Затем проигрыш в Милане 1-0 - думал, тактика. А по итогу Наполи какой-то середняк - и не более.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:22
    За три игры, Спалетти, так и не понял, как ему обыграть Милан...
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 00:19
    Милан все таки выкинул Наполи из ЛЧ.
    Capral
    Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    сегодня в 00:18, ред.
    А для меня не стал неожиданностью. Весь кубковый путь Наполи был сплошным везением. Примитивная группа, потом в 1/8 никакущий Франкфурт. И даже Милан, в принципе, Неаполь обязан был проходить. Но в трех играх подряд с Миланом, Наполи ничего не добился. Да, они чемпионы, но исключительно на фоне более слабых соперников... А игры в Серии А с Интером, Миланом и Лацио, показали, что Наполи весьма уязвим, а хваленый грузин- не более чем распиаренный игрок...
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:15
    Милан переиграл Наполи, хотя ведь в сераАле Наполи идет уверенно, может недостаток опыта а ЛЧ? Но тем не менее Милан в полуфинале
    Илья85
    Илья85 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
    сегодня в 00:15
    А ты посмотри с кем они играли и как.в 1/8
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 00:15
    Ты хоть в лепёшку разбейся, но если не прет значит не прет....
    Милан с выходом в 1/2, а Наполи быстрее оформлять чемпионство в СерииА и валить в отпуск.....
    3ton
    3ton
    сегодня в 00:14
    эксперты писали , что Наполи в финале и дорога им открыта.
    протон
    протон
    сегодня в 00:11
    Если Наполи сохранит нынешний состав, выиграет Скудетто, то в следующем сезоне очень большие шансы попасть в полуфинал. А сейчас получилось что-то напободобие ПСЖ, только без излишне больших вложений - слишком многие не считали возможным проигрыш Милану, может и команде передалось, а Спаллетти даже с Ромой (в которой были Тотти и Де Росси с другими мастерами) мог влететь 1-7. Может не кубковый тренер, ведь на дистанции в чемпионатах его команды вполне уверенно показывают результат.
    Милан заслужил итоговую победу (а с учётом 4-0 в недавнем матче Серии А, можно констатировать, что проиграл Милану скорее тренер, который так и не смог найти в нужный момент нужные тактические ходы).
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 00:09
    Милан Интер вот будет жара
    Гость
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