«Вилла» при Эмери – уровень топ-5 АПЛ. Рвутся в еврокубки, на очереди – победа в ЛЕ

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сегодня, 15:53

Команда преобразилась при Унаи.

«Астон Вилла» перед отставкой Стивена Джеррарда – 3 победы в 12 турах, 0:3 от выходца из Чемпионшипа «Фулхэма», ничьи с «Ноттингемом» и «Лидсом», 14-е место в Английской Премьер-Лиге. «Вилла» под руководством Унаи Эмери – график топ-3 чемпионата, серия из 7 матчей с набранными очками и 1 поражение в пяти матчах АПЛ после рестарта сезона. Рассказываем о сильнейших преобразованиях в клубе, который осенью побывал в зоне вылета.

«Вилла» идет по графику топ-3 АПЛ

В последний раз подопечные Унаи Эмери терпели поражение 18 февраля. Играли с лидером чемпионата – лондонским «Арсеналом» – и дважды выходили вперед в счете (1:0 – Уоткинс, 2:1 – Коутиньо). Да, в результате не удержали преимущество и потерпели поражение (2:4). Да, это было третье поражение кряду. Но до этого «Вилла» играла с «Манчестер Сити» — другой командой из топ-3. Негативной оценки заслуживал разве что матч против «Лестера».

Но такой спад теряется на фоне сверхудачных отрезков – до этого команда набирала очки в 6 матчах АПЛ из 7. После – 7 игр без поражений. В последний отрезок попали и удачные матчи с «Челси» и «Ньюкаслом». Первый, несмотря на форму «аристократов», достоин внимания из-за статуса соперника и «сухой» победы в гостях – «львы» забили 2 безответных мяча. Второй интересен еще и потому, что «сороки» на тот момент шли в первой тройке Премьер-Лиги (и до сих пор в борьбе за нее).

«Ньюкасл» до встречи с «Астон Виллой» одержал победу в 4 матчах АПЛ подряд, в том числе – над «Манчестер Юнайтед». Но поединок со «львами» закончился в пользу «Виллы» — 3:0. Теперь команда, которая осенью считалась середняком, находится ближе всех к топ-5 и отстает от «Тоттенхэма» на 3 очка, от «Ньюкасла» – на 6, от МЮ – на 9. Сам Эмери после победы над «сороками» отметил:

Я очень благодарен болельщикам, потому что сегодня они были великолепны. Это сложный матч, и мы были сосредоточены на протяжении 90 минут, как в атаке, так и в обороне. В перерыве, когда мы говорили о первом тайме, все были уверены, что мы играли хорошо. Мы можем смотреть дальше или нет. Нашей целью было попадание в десятку, теперь мы должны добиться второй цели — бороться за место в еврокубках.

Унаи хорош в скромных клубах

Испанский менеджер – довольно специфичный специалист. Свой максимум он показывал в клубах, которые не обладали огромными амбициями. Когда перед Эмери вставала задача бороться за авторитет перед мировыми звездами, все сыпалось из рук. Этап карьеры в «Пари Сен-Жермен» и «Арсенале» стал тому подтверждением.

Под его руководством парижане показали самый яркий пример своей бесхарактерности – вылетели от «Барселоны» в 1/8 финала ЛЧ , по итогам первого поединка ведя 4:0. И впервые за 4 года не стали чемпионами Франции, пропустив вперед «Монако». Второй поход за главным еврокубкам также закончился на стадии 1/8. Провалы сопровождались слухами, что футболисты ПСЖ не уважают Унаи, из-за чего в коллективе царит напряженная атмосфера. Были конфликты с Хесе, Ди Марией, Орье, Неймаром. Все закончилось отставкой летом 2018 года.

В период работы с «канонирами» у Эмери сложились натянутые отношения с двумя главными звездами лондонцев: Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом. Оба из-за испанского менеджера не хотели продлевать контракт с клубом и рассматривали варианты с переходом в другую команду.

«Астон Вилла» — как раз тот типаж команды, в которой Унаи Эмери работает наиболее удачно. Нет чемпионских и еврокубковых амбиций – даже факт попадания в топ-5 будет огромным успехом. Стоит просто вспомнить – 4 раза специалист одерживал победу в Лиге Европы, возглавляя такие клубы, как «Севилья» и «Вильярреал». Поэтому и для английского коллектива, и для самого менеджера этот союз идеален, что подтверждают результаты.

Скачок Уоткинса и Рэмзи, вопрос Коутиньо

На дистанции нескольких сезонов показатели Олли и Джейкоба нельзя назвать феноменальными – речь скорее о планомерном прогрессе талантливых игроков. Но оба в первой части сезона были намного менее заметны. Уоткинс к моменту отставки Джеррарда успел забить в чемпионате 1 гол и сделать 2 ассиста – довольно скромные показатели на дистанции 12 матчей при том, что в предыдущем розыгрыше АПЛ у англичанина было 11 голов и 2 результативные передачи. 27-летний форвард рванул в топ бомбардиров первенства в декабре – гол «Ливерпулю», ассист в матче с «Тоттенхэмом». Затем – серия из 5 матчей с голами (среди прочих, пострадали «Арсенал» и «Сити»). Весной такая же серия составляет уже 4 матча – и может продлиться. На данный момент в активе Олли – 14 мячей и 6 ассистов, он 7-й бомбардир АПЛ .

Воспитанник «Виллы» Джейкоб Рэмзи имеет в активе 4 гола и 5 результативных передач – при этом 7 из 9 своих результативных действий 21-летний хавбек набил тоже под руководством Эмери. Эти двое и тянут «Астон Виллу» в еврокубки, но есть у «львов» и проблемные игроки. Теперь кажется, что время Коутиньо в АПЛ подходит к концу. Бразилец ударно дебютировал в команде, когда главным тренером был Джеррард. Стивен ушел – и игровое время полузащитника снизилось до минимума. В последних 8 турах он не появлялся даже в заявке. Пока все идет к возвращению в чемпионат Бразилии.

К слову, по «Вилле» уход Филиппе не ударит – без него коллектив рвется в топ-5. А пока команду возглавляет Эмери, есть надежда на повторение пути «Севильи» и «Вильярреала».