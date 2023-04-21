«Манчестер Юнайтед» хочет опередить «Челси» в борьбе за Осимхена

«Манчестер Юнайтед» хочет опередить «Челси» в подписании нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает La Gazzetta dello Sport.
У МЮ может быть преимущество в борьбе за игрока в виде попадания в еврокубки, так как лондонцы туда, скорее всего, не выйдут. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис намерен продать футболиста не менее чем за 150 млн евро.
Всего 46 голов за 30 игр в АПЛ - ничтожное количество. Нет чистого нападающего - нет скорострельности.
Некоторые начнут песню про стабильный микроклимат с уходом "модного" или чёто в этом роде..., однако стоит помнить, что умения и навыки забивать у Вегхорста от этого не прибавятся.
Вчера с Севильей кто только не пытался бить по воротам - всё не в кон: то удар толком не поставлен, то атакующий "одноногий"..., то позицию для выстрела или верховой дуэли игрок выбрать не в состоянии.
Витя, вне сомнения, хороший вариант..., но предложения ему будут поступать и от более статусных клубов ( Реал, Бавария) у которых также как и у МЮ не закрыта позиция центрфорварда.
P.S. Что до ЭТХ ..., пусть лысый теперь голову ломает, откуда ему напада взять ... и чтоб уживчивый был, и чтоб без понтов, и чтоб как Холланд забивной.
Всего 46 голов за 30 игр в АПЛ - ничтожное количество. Нет чистого нападающего - нет скорострельности.
Некоторые начнут песню про стабильный микроклимат с уходом "модного" или чёто в этом роде..., однако стоит помнить, что умения и навыки забивать у Вегхорста от этого не прибавятся.
Вчера с Севильей кто только не пытался бить по воротам - всё не в кон: то удар толком не поставлен, то атакующий "одноногий"..., то позицию для выстрела или верховой дуэли игрок выбрать не в состоянии.
Витя, вне сомнения, хороший вариант..., но предложения ему будут поступать и от более статусных клубов ( Реал, Бавария) у которых также как и у МЮ не закрыта позиция центрфорварда.
P.S. Что до ЭТХ ..., пусть лысый теперь голову ломает, откуда ему напада взять ... и чтоб уживчивый был, и чтоб без понтов, и чтоб как Холланд забивной.