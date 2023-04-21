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«Манчестер Юнайтед» хочет опередить «Челси» в борьбе за Осимхена

вчера, 09:50

«Манчестер Юнайтед» хочет опередить «Челси» в подписании нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У МЮ может быть преимущество в борьбе за игрока в виде попадания в еврокубки, так как лондонцы туда, скорее всего, не выйдут. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис намерен продать футболиста не менее чем за 150 млн евро.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:26
Челси без еврокубков останется. Зачем туда идти? Уж лучше в Наполи играть.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:12
КЛАССИКА!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:45
..." Преступление и наказание"...
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 14:56
Мой юный Друг- рад Вас видеть!!!
Уже давно доказано, что грузин без Осимхена ничего не стоит. Именно нигериец- является главной атакующей мощью Наполи. Как я уже писал, он играет на пользу команде, в отличие от спесивого грузина, который в большей степени занимается самопиаром на поле. И хочу сказать тем, кто подозревает меня в пристрастности к грузину: ребята, я ничего к грузину не имею, я только призываю его, быть немного скромнее и не корчить из себя Марадону. Потому что, после его интервью, где он сказал, что привыкает к сравнению с Марадоной- уважения к нему нет и быть не может. Он еще далеко не Марадона, не Пеле и не Месси, чтобы так себя вести. Я уже забыл, когда и кому он забивал последний раз...
И последнее. Поскольку, я человек объективный, не могу не отметить один любопытный момент. Вчера, в немецких СМИ появилась статья, одного известного немецкого журналиста, где он, буквально сокрушается от того, что Бавария упустила Хвичу!!! Бавария, которая долгое время "вела" грузина- не смогла в итоге его подписать. Автор статьи, считает- это преступлением!!! Да, видимо грузин интересен европейским грандам- надо признать. Только скромнее надо быть и всё получится.
Agеnt 47
Agеnt 47 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:48
    Shafterhopf
    Shafterhopf
    вчера в 12:47
    Вот куда - куда, а в Челси сейчас идти - себя не уважать, пока там не нормализуется обстановка с руководством, которая сложилась после ухода Абрамовича.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 12:47
    Кто грузину,в Наполи мячи подносить теперь будет?
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 12:20
    Уже двое по 100 по краям снуют бестолку и бьют все невпопад, будет ещё одна «надежда» в центре торчать! Не верю!
    Capral
    Capral
    вчера в 12:09
    С Осимхеном всё ясно- игрок качественный, стабильно забивает, играет, фактически без спадов, и что особенно приятно- без дешевых понтов, и самолюбований.
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 11:36
    Куда Челси еще Осимхен? У них и так переизбыток игроков в передней линии. В полузащите на каждую позицию по 4 игрока. И все игроки очень высокого уровня. Одним словом новому тренеру Аристократов не позавидуеш.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 11:28, ред.
    Как и ожидалось, с уходом Роналду у МЮ вскрылись проблемы с реализацией.
    Всего 46 голов за 30 игр в АПЛ - ничтожное количество. Нет чистого нападающего - нет скорострельности.

    Некоторые начнут песню про стабильный микроклимат с уходом "модного" или чёто в этом роде..., однако стоит помнить, что умения и навыки забивать у Вегхорста от этого не прибавятся.
    Вчера с Севильей кто только не пытался бить по воротам - всё не в кон: то удар толком не поставлен, то атакующий "одноногий"..., то позицию для выстрела или верховой дуэли игрок выбрать не в состоянии.

    Витя, вне сомнения, хороший вариант..., но предложения ему будут поступать и от более статусных клубов ( Реал, Бавария) у которых также как и у МЮ не закрыта позиция центрфорварда.

    P.S. Что до ЭТХ ..., пусть лысый теперь голову ломает, откуда ему напада взять ... и чтоб уживчивый был, и чтоб без понтов, и чтоб как Холланд забивной.
    Рaтмир
    Рaтмир
    вчера в 11:13
    Думаю, что опередят... в Челси какой то бардак сейчас творится
    протон
    протон
    вчера в 09:56
    Да при Абраме хоть на сколько то адекватная политика была, сейчас же...Я сразу как стало известно, что амер приходит, задумался над тем что стоит 1-2 окна присмотреться, а потом уже решить, стоит ли продолжать проекту симпатизировать? Вопросов только больше, а я еще помню Десайи, Лебефа, Дзолу, Харина и т.д. в Челси.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:53
    В связи с этим цена на Осимхена возможно будет только расти.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 09:52
    Хорошее желание у МЮ, Витек на подъёме и укрепил бы манков, но....
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