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На 25 апреля запланировано заседание совета директоров «Спартака»

вчера, 22:59

По информации источника, на 25 апреля запланировано заседание совета директоров «Спартака», на котором обсудят текущие вопросы деятельности клуба и планы на будущее.

Сообщается, что в повестку заседания войдут вопросы работы комитета ветеранов, развития женской команды «красно-белых», а также будет обсуждаться нынешняя ситуация в главной мужской команде.

В 24-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» (4:3). Москвичи занимают 3-е место в чемпионате России с 48 очками.

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Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:40
Будут думать как развести спонсоров на деньги.
Capral
Capral
вчера в 23:18, ред.
Не знаю о чем будет базар, но уверен, что и работу Абаскаля, тоже затронут. Игра с Краснодаром еще раз показала и доказала, что Абаскаль- тренер средней руки, без особых талантов, не умеющий ставить защиту и совсем не стратег. Только лишь имея сумашедшую атаку, он побеждает. Если в начале его работы в Спартаке, показалось, что он умеет выстраивать игру, то сейчас очевидно, что у него много просчетов в игре. Он не читает соперника, связующего звена между атакой, серединой поля и обороной у него нет. Вся его надежда- на индивидуально сильных нападающих, которые сами решают судьбу эпизода. Конечно, имея такого как Промес- можно быть спокойным за результат, что лишний раз подтвердила игра с Краснодаром. Я не считаю Абаскаля "человеком с остановки", но и до продвинутого тренера- ему очень далеко. И не удивлюсь, если руководство КБ, займется поиском нового ГТ уже сразу по окончании сезона...
Ваноли- мне нравился больше.
Гость
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