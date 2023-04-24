По информации источника, на 25 апреля запланировано заседание совета директоров «Спартака», на котором обсудят текущие вопросы деятельности клуба и планы на будущее.
Сообщается, что в повестку заседания войдут вопросы работы комитета ветеранов, развития женской команды «красно-белых», а также будет обсуждаться нынешняя ситуация в главной мужской команде.
В 24-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» (4:3). Москвичи занимают 3-е место в чемпионате России с 48 очками.
Ваноли- мне нравился больше.
Ваноли- мне нравился больше.