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вчера, 22:59

По информации источника, на 25 апреля запланировано заседание совета директоров «Спартака», на котором обсудят текущие вопросы деятельности клуба и планы на будущее.

Сообщается, что в повестку заседания войдут вопросы работы комитета ветеранов, развития женской команды «красно-белых», а также будет обсуждаться нынешняя ситуация в главной мужской команде.