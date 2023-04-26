Основной вариант для Месси — остаться в ПСЖ. Лео хочет выиграть ЛЧ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси продолжает раздумывать над своим будущим.
Лео выбирает между парижским клубом и возвращением в «Барселону». Аргентинец всё ещё хочет выиграть Лигу чемпионов, потому что последний раз он побеждал в ЛЧ восемь лет назад. Для этого Месси хочет выступать за конкурентоспособную команду.
Основной вариант для Месси — остаться в ПСЖ. Однако сейчас ни парижский клуб, ни «Барселона» не знают, какое решение Лео примет окончательно. Ключевую роль для Лионеля при выборе новой команды будет играть спортивный проект клуба, в котором он будет выступать. Зарплата является второстепенным фактором. Однако «Барселона» не сможет платить Месси такую же сумму, как ПСЖ.
Единственная преграда возвращению Месси в Барселону - это неопределенность. Каталонцев могут исключить из ЛЧ, а у Месси не так много времени осталось, чтобы провести год без ЛЧ. И тут преимущество у ПСЖ перед Барселоной. Причина, по которой Месси до сих пор не продлил контракт с ПСЖ, это неопределенность будущего клуба. Сейчас не ясно, кто будет главным тренером в следующем сезоне; кто останется в клубе, а кто покинет; кого собираются купить и т. д. Нет четкого плана действий.
Скорее всего, Месси примет решение в июне.
Единственная преграда возвращению Месси в Барселону - это неопределенность. Каталонцев могут исключить из ЛЧ, а у Месси не так много времени осталось, чтобы провести год без ЛЧ. И тут преимущество у ПСЖ перед Барселоной. Причина, по которой Месси до сих пор не продлил контракт с ПСЖ, это неопределенность будущего клуба. Сейчас не ясно, кто будет главным тренером в следующем сезоне; кто останется в клубе, а кто покинет; кого собираются купить и т. д. Нет четкого плана действий.
Скорее всего, Месси примет решение в июне.