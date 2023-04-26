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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Основной вариант для Месси — остаться в ПСЖ. Лео хочет выиграть ЛЧ

вчера, 13:31

Нападающий ПСЖ Лионель Месси продолжает раздумывать над своим будущим.

Лео выбирает между парижским клубом и возвращением в «Барселону». Аргентинец всё ещё хочет выиграть Лигу чемпионов, потому что последний раз он побеждал в ЛЧ восемь лет назад. Для этого Месси хочет выступать за конкурентоспособную команду.

Основной вариант для Месси — остаться в ПСЖ. Однако сейчас ни парижский клуб, ни «Барселона» не знают, какое решение Лео примет окончательно. Ключевую роль для Лионеля при выборе новой команды будет играть спортивный проект клуба, в котором он будет выступать. Зарплата является второстепенным фактором. Однако «Барселона» не сможет платить Месси такую же сумму, как ПСЖ.

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Все комментарии
mlcfwok
mlcfwok ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 02:42
О и про балласта вспомнил
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дед-Рони (раскрыть)
вчера в 23:15
Отдавать голевые пасы и забивать со штрафных. Бегать должны молодые партнёры.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mlcfwok (раскрыть)
вчера в 23:07
ты про голы Роналду в Турине? видел, не переживай)
LogvinovSerj
LogvinovSerj ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:24
Ну не соглашусь: Вератти на мой взгляд - явно переоцененный игрок. У него то яркая игра, то совсем не о чем... Да и даже в супер времена его не увидел в нем супер игрока: ни как опорник, ни как полузащитник с тонким пассом. Раскрутил его его агент, как игрок, с моей стороны, он ни о чем.
Икарди - для меня он вообще не человек после его поступка со своим другом. И поэтому считаю избавление от этой "мрази" первостепенной задачей! (Этого проходимца вообще не должно быть в футболе!) И Леня этому поспособствовал - чему я ему очень благодарен"
Дед-Рони
Дед-Рони
вчера в 21:06
Месси пора уже завершать... какой нафиг барселона?! что этот старик там будет делать?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:49
"Зарплата является второстепенным фактором."
Мощно нажился на Барселоне. Теперь можно и отодвинуть на второй план.
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:56
Месси хочет выиграть ЛЧ с ПСЖ?
Это врядли!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:01
Мну не понял, а с кем Месси собрался выигрывать ушастого и в каком году?
Щас как бы уже не светит, а только моргает...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:57
Какой топ может усилить игрок которому через 2 месяца пойдёт 37-й год...???
Ну перешёл он в ПСЖ...и что ???
ПСЖ продвинулся в ЛЧ??? - ни на сантиметр...
А чтоб майки продавать...так это можно и Бред Питта пригласить..и Джонни Деппа....с таким же успехом в футбольном плане......
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:33
Месси больше не выиграть ЛЧ, пока он на первых ролях.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:57
Хорошее желание
Я бы как болельщик хотел бы попасть на финал ЛЧ
mlcfwok
mlcfwok ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:38
ты видимо как реал проходил в этих турнирах - не особо смотрел)
Nazi
Nazi ответ mlcfwok (раскрыть)
вчера в 17:32, ред.
ПСЖ с гораздо слабым центром поля но без распиаренного чемодана проходил ту же Баварию. Проходил в полуфинал и финал ЛЧ :)
Только не понимающий ничего в футболе не будет винить чипсоеда в поражении, тем более "величайшего" в истории :) Величайшие не сливаются в 1/8..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:30
Не верю я во все эти разговоры о желании Месси выиграть ЛЧ с "ПСЖ". На мой взгляд, он до того насытился всевозможными титулами, что для него не имеет значения, выиграет он с кем-то или нет "какую-то" ЛЧ.
Естественно, что о своём желании он будет всенародно всех, в том числе и владельцев клуба, убеждать, но... не верю по вышеуказанной причине.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mlcfwok (раскрыть)
вчера в 17:19
это если только за сити болеть , а по факту Реал все ЛЧ заслужил, может одну мог бы Баварии отдать, но не более
mlcfwok
mlcfwok ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 17:04
Месси был одним из лучших на поле, в отличии от молодой распиаренной черепашки
У команды игровой кризис и слабый центр поля. Только не понимающий ничего в футболе будет Месси винить в поражении
dok66
dok66
вчера в 16:30
Самое интересное , что Месси с его запросами никому не интересен , кроме ПСЖ и Барсы , выбора-то нет . Из двух зло он скорее всего выберет ПСЖ , а ПСЖ ,надеюсь, все таки подпишет нормального тренера .
альсато
альсато
вчера в 16:27
а будущее таково-вешать бутсы на гвоздь и дуть в спортивные чиновники)))
adekvat
adekvat
вчера в 16:09
ПСЖ не выиграет ЛЧ с таким подходом.
Nazi
Nazi
вчера в 15:39
Чемодан с чипсами выиграет ЛЧ, если только ему его подарят, как подарили ЧМ.. То на что он способен прекрасно видно из двух последних 1/8 финала ЛЧ. Учитывая то, что сделал Сити с Баварией страшно представить что бы они учинили над ПСЖ с ползающим чипсоедом.
Gelious
Gelious
вчера в 15:29, ред.
В БАРСЕЛОНУ ЭТОГО БАЛЛАСТА!!!

Я ВАС МОЛЮ, В БАРСУ!!!!

Барселона рискует вернуться и составить конкуренцию в будущем. Срочно нужно прибить эту возможность пешеходом!!!!!!!!!!!!

Флорентина, дай Барселоне денег на этот трансфер!!1
амурец
амурец ответ mlcfwok (раскрыть)
вчера в 15:13
    амурец
    амурец
    вчера в 15:12
    Понятно Месси уже понимает что он ноль, но ч ПСЖ хочет выжать максимум
    mlcfwok
    mlcfwok ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 15:12
    забавно слышать
    если бы не судьи, Реал бы выиграл 0 ЛЧ за последние 10 лет
    Elliada
    Elliada ответ LogvinovSerj (раскрыть)
    вчера в 15:11
    У ПСЖ не только проблема с тренером. Отсутствует глубина состава. Травмировались Неймар, Маркиньос, Рамос, Вератти - некем заменить. В игру вступают мальчишки, у которых опыта нет. Не нужно было отпускать Ди Марию, Паредеса, Икарди. С ними выступили бы лучше.

    Сейчас ПСЖ нацелен на молодых французов вместо опытных игроков. В перспективе это, может, сработает, но сейчас нет. Тренера можно поменять, но кто играть будет?
    hf8m687mby4k
    hf8m687mby4k
    вчера в 15:03
    Сколько до лета ещё напишут распускатели слухов, даже трудно представит, что им в голову взбредёт.
    112910415
    112910415
    вчера в 15:01
    торопиться-то некуда
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:48
    Если только поставить Айтекина, Эверебе, и всех катарских свистунов на все матчи мешка и засудить Баварию и Реал
    swed27
    swed27
    вчера в 14:48
    Месси может выиграть лигу чемпионов только в компании с Холандом или Бензема
    LogvinovSerj
    LogvinovSerj
    вчера в 14:48, ред.
    В ПСЖ явно проблема с тренером. Посмотрел последнюю игру французов, да и предыдущие тоже мониторил - идеальная игра с его стороны, пасы на 10+ Да и голы исправно забивает, Но вот сплоченности команды не видно у ПСЖ. Поэтому - пока не будет толкового тренера... Можно любого первоклассного игрока затмить некачественным управлением
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