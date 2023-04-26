Основной вариант для Месси — остаться в ПСЖ. Лео хочет выиграть ЛЧ

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вчера, 13:31

Нападающий ПСЖ продолжает раздумывать над своим будущим.

Лео выбирает между парижским клубом и возвращением в «Барселону». Аргентинец всё ещё хочет выиграть Лигу чемпионов, потому что последний раз он побеждал в ЛЧ восемь лет назад. Для этого Месси хочет выступать за конкурентоспособную команду.