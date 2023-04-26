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Нголо Канте согласился на переход в «Арсенал»

вчера, 14:19

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может перейти в стан конкурентов «синих».

Француз дал своё согласие на трансфер в «Арсенал» этим летом на правах свободного агента. Нголо не будет подписывать новый контракт с «Челси».

«Арсенал» предложил Канте двухлетнюю сделку.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 06:23
как и у ПСЖ и у Дортмунд
Tex
Tex ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:15
У Арсенала один финал и длинная история вылетов в 1/8
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Tex (раскрыть)
вчера в 23:10
Видимо историю не совсем хорошо знаете, а за Арсенал не стыдно никогда было, вот Челси на дуру последнее десятилетие взлетали, а канониры были не хуже Дортмунда и ПСЖ
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:48
Арсенал, остановись)
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 19:16
Если всё пройдёт гладко , будет хорошим тренсфером для пушкарей .
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:26
При всем моем уважении к Нголо Канте, но я считаю что этот трпнсфер ненужен нам! Пик карьеры Канте уже давно прошел, и последнее время он стал очень часто выбывать из-за травм на длительные сроки! А для чего он нам нужен? Опыт это конечно же хорошо но это при условии, то игрок проведет хотя бы 80 % матчей за сезон, а я вообще не уверен в том, что Нголо сможет так много отыграть.... да, достанется нам свободным агентом, но при этом заполнится зарплатная ведомость, которую Артета и Эду так успешно разгружали в последние годы....
Как вариант виду только то, то Канте будет играть в кубковых матчах и в некоторых матчах АПЛ что бы дать отдахнуть Томасу Парти, ну или когда тот будет травмирован.... но вроде как мы оооочень хотим подписать Райса, который по позиции как раз и должен заменить Парти! Тогда для чего нам Канте?? Короче, пока трансфер не подтвержден не буду воспринимать его ....вот когда подпишут, тогда и поговорим....
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:59
А что более вероятно?
Tex
Tex ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:56
Как показывает история, толку особого от Арсенала в ЛЧ нет
Tex
Tex
вчера в 17:55, ред.
Последние 2 года Нголо только лечится. В любом случае, куда бы он не ушел, я желаю ему удачи.
4qvurfx8a5uw
4qvurfx8a5uw
вчера в 17:34
Канте красава, усилит Арсенал
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:29, ред.
Респект, выбрал ЛЧ и тренера
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:23
Это наврятли.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:04
В такой тяжелый момент для Челси переходит, конечно все думают, что лучше им будет.
eh7mzsmk5zpj
eh7mzsmk5zpj
вчера в 15:02
Канте умный малый, зачем ему середняк.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 14:52
Может получиться так же, как с Виллианом - тупо не заиграет в Арсенале после Челси
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:26
Ну теперь фанаты Челси его загнобят !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:23
Значит и не чего удерживать.
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