Нголо Канте согласился на переход в «Арсенал»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может перейти в стан конкурентов «синих».
Француз дал своё согласие на трансфер в «Арсенал» этим летом на правах свободного агента. Нголо не будет подписывать новый контракт с «Челси».
«Арсенал» предложил Канте двухлетнюю сделку.
Как вариант виду только то, то Канте будет играть в кубковых матчах и в некоторых матчах АПЛ что бы дать отдахнуть Томасу Парти, ну или когда тот будет травмирован.... но вроде как мы оооочень хотим подписать Райса, который по позиции как раз и должен заменить Парти! Тогда для чего нам Канте?? Короче, пока трансфер не подтвержден не буду воспринимать его ....вот когда подпишут, тогда и поговорим....
Как вариант виду только то, то Канте будет играть в кубковых матчах и в некоторых матчах АПЛ что бы дать отдахнуть Томасу Парти, ну или когда тот будет травмирован.... но вроде как мы оооочень хотим подписать Райса, который по позиции как раз и должен заменить Парти! Тогда для чего нам Канте?? Короче, пока трансфер не подтвержден не буду воспринимать его ....вот когда подпишут, тогда и поговорим....