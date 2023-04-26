Нголо Канте согласился на переход в «Арсенал»

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вчера, 14:19

Полузащитник «Челси» может перейти в стан конкурентов «синих».

Француз дал своё согласие на трансфер в «Арсенал» этим летом на правах свободного агента. Нголо не будет подписывать новый контракт с «Челси».

«Арсенал» предложил Канте двухлетнюю сделку.