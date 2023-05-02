Стало известно, кто может возглавить «Лидс» в случае ухода Грасии

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сегодня, 17:28

может покинуть пост главного тренера «Лидса» спустя 10 недель после вступления в эту должность.

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани надеется, что смена наставника команды позволит избежать «павлинам» вылета из АПЛ . Радриццани дал задание спортивному директору Виктору Орте найти кандидатов на пост рулевого, новый тренер может прийти перед игрой с «Манчестер Сити». Сообщается, что новым наставником «Лидса» станет , Орта покинет команду.

«Лидс» идет на 17-м месте.