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Стало известно, кто может возглавить «Лидс» в случае ухода Грасии

сегодня, 17:28

Хави Грасия может покинуть пост главного тренера «Лидса» спустя 10 недель после вступления в эту должность.

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани надеется, что смена наставника команды позволит избежать «павлинам» вылета из АПЛ. Радриццани дал задание спортивному директору Виктору Орте найти кандидатов на пост рулевого, новый тренер может прийти перед игрой с «Манчестер Сити». Сообщается, что новым наставником «Лидса» станет Сэм Эллардайс, Орта покинет команду.

«Лидс» идет на 17-м месте.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:02
Манчестер Сити первым поздравит новоиспеченного тренера...))
Gahi
Gahi
сегодня в 18:49
Очень спорное решение руководства "Лидса" до этого с «павлинами» работал Джесси Марш, но специалиста уволили из-за неубедительных результатов команды. Приняли решение чтобы бывший тренер "Рубина" Хави Грасия возглавил команду "Лидс", команда к тому времени занимала 19-е место в АПЛ. Сейчас команда с 30 очками находится на 17 месте за четыре тура до окончания чемпионата, стоит ли в такой ситуации менять тренера? Но видимо в руководстве клуба "Лидс" решили что при каждой смене тренера команда будет подниматься на два пункта выше в турнирной таблице и таким образом избежит разного рода рисков вылететь из АПЛ. А впереди игры с самыми серьёзными соперниками: "Манчестер Сити", "Ньюкасл Юнайтед", "Вест Хэм Юнайтед" и "Тоттенхэм", вообще стоило в такой ситуации менять тренера большой вопрос?
m52suzyy8zks
m52suzyy8zks
сегодня в 18:25
Сэм Эллардайс странная кандидатура для спасения команды от вылета.

Во всех командах в Англии он имеет меньше 50% набора очков, единственный 100% результат у него за сборную и то был сыгран один матч, скандал и до свидания.
ну, а самый провальный для него это последний клуб Вест Бромвич Альбион из которого он был уволен 30 июня 2001 года после 26 игр он выиграл 4, 8 свёл в ничью и 14 проиграл 15,38%
И этот тренер призван спасти команду от вылета? Скорее всего наоборот он оформит вылет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:05
Вот клуб Рони!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:45
Все может быть,если встряхнуть команду.
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