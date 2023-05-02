Стало известно, кто может возглавить «Лидс» в случае ухода Грасии

Хави Грасия может покинуть пост главного тренера «Лидса» спустя 10 недель после вступления в эту должность.
Владелец «Лидса» Андреа Радриццани надеется, что смена наставника команды позволит избежать «павлинам» вылета из АПЛ. Радриццани дал задание спортивному директору Виктору Орте найти кандидатов на пост рулевого, новый тренер может прийти перед игрой с «Манчестер Сити». Сообщается, что новым наставником «Лидса» станет Сэм Эллардайс, Орта покинет команду.
«Лидс» идет на 17-м месте.
Во всех командах в Англии он имеет меньше 50% набора очков, единственный 100% результат у него за сборную и то был сыгран один матч, скандал и до свидания.
ну, а самый провальный для него это последний клуб Вест Бромвич Альбион из которого он был уволен 30 июня 2001 года после 26 игр он выиграл 4, 8 свёл в ничью и 14 проиграл 15,38%
И этот тренер призван спасти команду от вылета? Скорее всего наоборот он оформит вылет.
Во всех командах в Англии он имеет меньше 50% набора очков, единственный 100% результат у него за сборную и то был сыгран один матч, скандал и до свидания.
ну, а самый провальный для него это последний клуб Вест Бромвич Альбион из которого он был уволен 30 июня 2001 года после 26 игр он выиграл 4, 8 свёл в ничью и 14 проиграл 15,38%
И этот тренер призван спасти команду от вылета? Скорее всего наоборот он оформит вылет.