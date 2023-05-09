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Джака может продолжить карьеру в Германии

вчера, 19:58

Полузащитник Гранит Джака имеет шансы перейти из «Арсенала» в «Байер».

Данный переход, вероятно, состоится летом 2024 года, контракт игрока с «канонирами» истекает именно тогда.

В текущем клубном сезоне Джака провел 44 матча, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:36
У Джаки контракт с Арсеналом до лета 24-ого года с продлением еще на год если Арсенал этого захочет. Если и продавать Джаку то сейчас самое время, т.к через год за него уже не выручить нормальной суммы....
Если клуб решит продать игрока в Байер, то можно попробовать заполучить Диаби за счет Джаки, предложить игрока и деньги ....
Но как по мне, такой игрок как Гранит очень нужен нам. Его характер необходим в нашей молодой команде!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:53
Хорошим усилением будет для Байера.
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