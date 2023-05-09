Джака может продолжить карьеру в Германии

Полузащитник Гранит Джака имеет шансы перейти из «Арсенала» в «Байер».
Данный переход, вероятно, состоится летом 2024 года, контракт игрока с «канонирами» истекает именно тогда.
В текущем клубном сезоне Джака провел 44 матча, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.
Если клуб решит продать игрока в Байер, то можно попробовать заполучить Диаби за счет Джаки, предложить игрока и деньги ....
Но как по мне, такой игрок как Гранит очень нужен нам. Его характер необходим в нашей молодой команде!
Если клуб решит продать игрока в Байер, то можно попробовать заполучить Диаби за счет Джаки, предложить игрока и деньги ....
Но как по мне, такой игрок как Гранит очень нужен нам. Его характер необходим в нашей молодой команде!