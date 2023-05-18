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Пресс-атташе «Уфы»: «Мы были гордостью Башкирии»

вчера, 12:43

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный дал комментарий на тему своего ухода из клуба.

Я написал заявление на увольнение ещё 5 мая и не потому что что-то сказал и меня вынудили так поступить, а потому, что не хочу участвовать в том, что происходит с «Уфой». Очень жалею, что не сделал этого раньше. Несколько раз порывался, но Шамиль Камилович Газизов убеждал не спешить, он и сам надеялся на изменение ситуации. А как она поменяется? Клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище? Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом. Повторюсь, мой уход, это только мое решение, никто на меня не давил. Всем спасибо.

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Уфа
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 15:42
Мы были гордостью Башкирии -Мы за Вас рады !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:57, ред.
Вы за все время не смогли положить натуральный газон,а какой гордости тут говорить? Нинакого уважения к соперникам,играть на пластике,да что там соперники,к себе должно оно быть?
LOpp
LOpp
вчера в 14:19
Республика не бедная. Газ, нефть, много полезных ископаемых, но почему-то российские предприятия не охотно вкладывают деньги в российский футбол.
Видимо не выгодно.
За это кстати надо спрашивать у Дюкова, чем он ещё занимается, кроме того, что каждый год футболистам Зенита золотые медали на шею вешает?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:03
При всём уважении к команде и её болельщикам, но в Башкирии никогда не был футбол в топе . Хоккей 🏒 , - это топ для Башкирии.
Bastardo
Bastardo
вчера в 13:41
Что за "уфимские соцсети" и почему оправдывать обрубание средств для команды, которая даже местным не интересна, это признак бота? Интересно, а кто нанял ботов и почему в развале команды не обвинили украинцев?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:35
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:07
Ничё,Газиз-ага спасёт то,что так последовательно и успешно разрушал...
ДСА
ДСА
вчера в 12:58
Были гордостью, а стали позором Башкирии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:58
Ключевое слово здесь-были. Сейчас у команда уже не та...
Гость
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