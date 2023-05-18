Пресс-атташе «Уфы»: «Мы были гордостью Башкирии»

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный дал комментарий на тему своего ухода из клуба.

Я написал заявление на увольнение ещё 5 мая и не потому что что-то сказал и меня вынудили так поступить, а потому, что не хочу участвовать в том, что происходит с «Уфой». Очень жалею, что не сделал этого раньше. Несколько раз порывался, но Шамиль Камилович Газизов убеждал не спешить, он и сам надеялся на изменение ситуации. А как она поменяется? Клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище? Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом. Повторюсь, мой уход, это только мое решение, никто на меня не давил. Всем спасибо.