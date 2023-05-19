В Саудовской Аравии Месси предлагают 500 млн евро за сезон

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вчера, 11:03

Нападающий ПСЖ раздумывает над своим будущим.

По данным источника, команда из Саудовской Аравии предлагает Лео контракт на сумму 500 млн евро за сезон, однако аргентинец предпочитает вернуться в «Барселону».

Окончательно решение Месси примет до конца мая.