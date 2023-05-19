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В Саудовской Аравии Месси предлагают 500 млн евро за сезон

вчера, 11:03

Нападающий ПСЖ Лионель Месси раздумывает над своим будущим.

По данным источника, команда из Саудовской Аравии предлагает Лео контракт на сумму 500 млн евро за сезон, однако аргентинец предпочитает вернуться в «Барселону».

Окончательно решение Месси примет до конца мая.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 09:47
Роналду ни чем не лучше Месси в плане шантажа. Разве он не шантажировал Реал своим уходом перед очередным подписанием контракта? Мне в этом плане они противны ОБА! И мне смешно читать комменты о том, что Месси не жадный на деньги и не поедет в СА. Да любой нормальный человек не откажется от таких деньжищь. А тут некоторые поклонники Месси считают его ненормальным, говоря что он откажется от сотен миллионов ради завоевания очередного кубка.
И насчёт Месси доил Барсу. А какие вам ещё нужны доказательства, если он перед каждым новым подписанием контракта грозился уйти. И почему он не подписывал со своим "любимым" клубом долгосрочный контракт, а переподписывал его ЕЖЕГОДНО и каждый раз с увеличением зарплаты. Ага. Месси не жадный, как и его папаша.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 03:47, ред.
Что-то логика у вас однобокая. Тоесть получается что позволено одному не позволено другому?? Роналду имеет право продать свой труд, а Месси нет?
Переход Роналду в СА произошло из-за того что во первых, никто в Европе даже свой Спортинг не хотел его видеть в своих рядах. Во вторых он посчитал что 200 млн в год это в полне достаточно для его уровня и трудов и сразу согласился.

Месси хочет играть в Европе, как минимум Лапорта хочет его вернуть в свой родной клуб, и зная об этом шейхи повышают ставки, так как кроме денег им предложить нечего, и это называется месси набивает себе цену? Ахаххаха.

Как по мне кажется что оба игрока сделали для развития популярности и интереса к футболу столько, сколько не сделали все остальные вместе взятые. По этой причине, надо как минимум не осуждать их жизненный выбор. Ибо даже на секунду не сможем представить себя и свою жизнь на месте их.

Насчёт доил Барсу. У вас есть доказательства?
Для меня человек принес барсе больше чем взял с нее. И как вы уже сказали, если клуб соглашался достойно оплачивать труд тому кто больше всех приносит прибыль клубу то это дело клуба, а не Месси. А вот зарплата тех кто больше всего провел время в лазарете на скамейке не принося ни репутационного ни игрового вклада Барселоне вызывает большие вопросы.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:14
Если для тебя чушь, что Месси шантажировал Барсу своим уходом из команды перед КАЖДЫМ новым подписанием контракта, то ты ни чего о нём не знаешь.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:04
Я являюсь болельщиком ОДНОЙ команды и горжусь этим! Мне по барабану ВСЕ, без исключения, импортные клубы.
Посмотрим, что ты запоёшь, когда Месси окажется в СА.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:00
"Роналду именно, что продался."
---------------------
Мы все свой труд продаём работодателю. Или вы альтруист и работаете БЕСПЛАТНО?
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:59
    cska1948
    cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:48
    Конечно ЖАДНЫЙ! Всё ни как не успокоится, всё ему мало, вот цену и набивает. Также было и в его "любимой" Барсе перед каждым новым подписанием контракта, наводил тень на плетень своим якобы уходом, а всё заканчивалось традиционным повышением зарплаты. Поедет он в СА как миленький.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:15
    Сразу хату....
    Мну не азартный...
    Хотя.... Если напротив 400 лямов в твердой валюте...)
    Подумать можно...)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 18:56, ред.
    Мну имел ввиду из чужеземцев.
    Вчера комментатор сетовал:
    - Плохо что сейчас нельзя "ЗМ" вручать вратарю...
    Разговор шел на фоне действительно феноменальной игры Куртуа.
    Александр Валяев
    Александр Валяев
    вчера в 16:57
    С ума сойти, он всего лишь футболист!
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:26
    На данный момент из вратарей Золотой Мяч вручали только Льву Яшину в 1963.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:19
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
      вчера в 16:07
      Если можно, а кому нибудь давали, мну не припоминает.
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 16:01
      Это редкость, но может иметь место.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
      вчера в 15:57
      Полностью с Вами согласен, не пойдет...
      Побежит как угорелый и Бускетс за ним)
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ SonicStar (раскрыть)
      вчера в 15:55
      Нойер вроде только в раме стоял, а вратарям дают?
      По Ребери согласен, тогда он больше заслужил (сугубо мое личное мнение)
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 15:53
      По налогам я разве говорил что Месси один грешный? Нет.
      "В СА уехал из-за безысходности, а не потому что решил подзаработать" ....???
      За Ибру отклоняю свой посыл, это тема бесконечная, с вашими доводами соглашаюсь.
      SonicStar
      SonicStar ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 15:47
      А Роналду вернёт заслуженные ЗМ Рибери и Нойеру?
      Karshyga Z. Kozhakhmet
      Karshyga Z. Kozhakhmet
      вчера в 15:31
      Идиоты! Лучше б вложили эти день в какой-нибудь клуб. И будет им радость. В Милан например. Возродите, реанимируйте клуб который когда-то был супер ТОПовым.
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      вчера в 14:37
      Не пойдёт он... Ни за 300, ни за 500..
      Elliada
      Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 14:34
      В разное время проблемы с налоговой были не только у Месси. Роналду, Неймар и Модрич тоже имели проблемы с властями. Помимо них, в 2016 году Хавьер Маскерано получил год тюрьмы условно за неуплату налогов. Марсело заплатил штраф 753 тыс евро и получил 4 месяца тюрьмы условно. Хамес Родригес заплатил 11,65 млн евро штрафа за налоговые махинации в Испании. Радамель Фалькао был приговорен судом Мадрида к 16 месяцам тюрьмы. А еще Алексис Санчес, Хаби Алонсо, Икер Касильяс, Анхель Ди Мария, Пепе и даже Жозе Моуринью были замечены в неуплате налогов.

      Про Роналду. Твой посыл в том, что он реально оценил свое физическое состояние и ушел из большого футбола доигрывать в СА за большие деньги. Если бы это было так, то во-первых, он бы ушел из сборной, во-вторых, он сначала искал варианты в Европе. Атлетико, Реал, Бавария, Челси и другие - к ним он хотел перейти, но балласт им не нужен. В СА уехал из-за безысходности, а не потому что решил подзаработать.

      Левандовски в 2021 не был лучше. Забил много голов - за это получил ЗБ. Выиграл только чемпионат, как и много раз подряд до этого. Провалился в ЛЧ и на Евро 2020. В 2021 году он не заслужил ЗМ. Причина, по которой все говорят, что ЗМ нужно было дать ему, только потому, что ЗМ получил Месси. Если бы вместо Месси ЗМ получил бы условный Бензема, то о поляке никто не заикнулся бы. Тогда, как и сейчас, у хейтеров один принцип - кто угодно, лишь бы не Месси. Еще пару месяцев назад они топили за Мбаппе, теперь Холанн у них фаворит. Что будет, если (не дай Бог) Сити проиграет ЛЧ? Они начнут за Лаутаро топить. Вот и всё.

      Ибрагимович, как я сказал, никогда не был претендентом на ЗМ. Никогда не был в тройке, чтобы говорить, что он заслужил ЗМ. Когда он закончит, ему, возможно, дадут какую-то награду за вклад или заслуги перед футболом. Как по мне, Суарес намного сильнее Ибры. ЗБ выигрывал, ЛЧ выигрывал, со сборной трофей выигрывал, в топ клубах был тащером.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 14:18
      Это в ПСЖ, я тоже где то читал за крипту, но мой посыл по налогам относится к его трудовой деятельности в Барсе, там пару раз к нему вопросы были.
      Futurista
      Futurista ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 14:17
      В Испании налоги дикие для тех у кого доходы дикие...баланс однако)...
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 14:15
      По Месси писали, что он не платит в ПСЖ налогов вообще практически, потому что выплаты ему оформлены в криптовалюте, которая налогами не облагается.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 14:14
      Да мы и не спорим, надо до истины докопаться. С чем не согласны? Коротко.
      Elliada
      Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 14:10
      Не согласен, но спорить не буду.
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 14:00
      По налогам.
      Во Франции одно время 70% отдавали и ничего, Вы много слышали, что уходят от уплаты? А вот Месси и не раз вопрос поднимался, на папашу стрелки переводил...
      Это как футбольное поле - для всех одинаково в игре...

      По Роналду.
      Дружище! Давай будем честны - кто откажется подзаработать пиастр?
      Почему он должен соглашаться на "условный миллион"?
      Он всю жизнь по несколько тренировок в день. На его родине мяч подвесили на высоте 2м.93 см. МЮ головой положил...
      У нас что все уходят из профессии на пике "формы"?

      По Золотым мячам...
      Что у Левандовского не подрезал, ведь тот сезон Роберт был лучше...
      Буратино отдельный разговор. Сколько он поменял за свою карьеру ТОП клубов?
      Повторяю ТОП... И во всех где бы ни играл свои 20-30 голешников забивал, а на Месси вся Барса пахала, звёздным составом...
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 14:00
      Скоро нефтяная скважина закроется. Надо успеть порадовать страну и клуб хорошим футболистом..
      Elliada
      Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 13:37
      Летом узнаем, где Месси продолжит карьеру. Налоги в Испании дикие, там все ищут пути обхода налоговой, а не только Месси.

      Роналду именно, что продался. Мог бы остаться за условную зарплату в 1 млн или вообще не давать интервью, но не сдержался. Думал, на него найдутся покупатели, а по факту он никому не нужный балласт.

      С чего ты решил, что Левандовски и Ибрагимович достойны ЗМ??? Ибра никогда не был претендентом, а поляк в 2021 ничего не выиграл, чтобы получить ЗМ. В 2020 церемонию отменили задолго до того, как Бавария выиграла ЛЧ. Именно Бавария выиграла ЛЧ для поляка, а не наоборот.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 13:37
      Летал Месси не зря поужинать к арабам, с Бускетсом...
      Обговорили уже всё давно. а сейчас водят всех за нос и доделывают свои делишки. И Хави "на десерт" к гоп компании тогда "случайно" зашел... Так, между тренерской рутиной полетел к бедуинам верблюда прикупить деткам, а там мимо кабака проходил и смотрит Месси с главным барселоновским дельфином сидят тараканов доедают и готовятся десерт лопнуть, а здесь на те вам - Главный тренер подоспел... Небось за своей долей притарахтел...
      Это так... Довесок ко второму "Лучшему посту" (против последнего ничего не имею)
      Гость
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