В Саудовской Аравии Месси предлагают 500 млн евро за сезон

Нападающий ПСЖ Лионель Месси раздумывает над своим будущим.
По данным источника, команда из Саудовской Аравии предлагает Лео контракт на сумму 500 млн евро за сезон, однако аргентинец предпочитает вернуться в «Барселону».
Окончательно решение Месси примет до конца мая.
Хотя, конечно, вторым моментом стали соцсети, которые также сделали из игроков личные бренды так, что теперь игрок может зарабатывать треть денег футболом, а две трети - рекламируя всё подряд в инсте, да и, опять же, быть агентом влияния, ведь ни Рону, ни Месси шейхи не предлагают сотни миллионов в год потому, что они действительно так нужны клубам, нет, они предлагают деньги за пиар, по сути.
Хотя, конечно, вторым моментом стали соцсети, которые также сделали из игроков личные бренды так, что теперь игрок может зарабатывать треть денег футболом, а две трети - рекламируя всё подряд в инсте, да и, опять же, быть агентом влияния, ведь ни Рону, ни Месси шейхи не предлагают сотни миллионов в год потому, что они действительно так нужны клубам, нет, они предлагают деньги за пиар, по сути.
На неё и клюнет, а может уже всё и обговорили, а сейчас вбросами растущих предложений поддерживают рекламный спрос и ждут окончания сезона.
Забыли как с папой они на лямы кидали налоговиков? Честные! Прям слеза покатилась за шиворот. Жульё ещё то!)
По Роналду.
Не продался, а привык человек объективно оценивать свои возможности и не торгаш, как аргентинец или кто там мутит его делами, папанька говорят серый кардинал. Пусть Левандовскому и Ибрагимовичу отдаст по одному Золотому мячу, вот это честно будет.
На неё и клюнет, а может уже всё и обговорили, а сейчас вбросами растущих предложений поддерживают рекламный спрос и ждут окончания сезона.
Забыли как с папой они на лямы кидали налоговиков? Честные! Прям слеза покатилась за шиворот. Жульё ещё то!)
По Роналду.
Не продался, а привык человек объективно оценивать свои возможности и не торгаш, как аргентинец или кто там мутит его делами, папанька говорят серый кардинал. Пусть Левандовскому и Ибрагимовичу отдаст по одному Золотому мячу, вот это честно будет.