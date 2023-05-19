«Реал» собирается подписать Мбаппе летом 2024 года

«Реал» всё ещё рассматривает вариант с трансфером нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Мадридский клуб рассчитывает оформить переход француза летом 2024 года. В «Реале» не верят, что парижане отпустят игрока этим летом.
Если «сливочные» сосредоточатся на трансфере Мбаппе, то этим летом подпишут нападающего на краткосрочную перспективу.
При этом речь идёт только о подписании Биллингема уже год как, а на Биллингема летом будут претендовать все арабские клубы и Боэли небось, "Ньюкасл", "Челси", значит, и МС может забрать на будущее (и чтобы другим не достался), они всё равно привыкли Грилишей и Филлипсов складировать на лавках.
Причём нет и запасных игроков, каждый раз болельщики даже Мариано Диаса требуют ставить, в общем, "Реалу" реально нужно три топ-приобретение (замена Модричу, Бензема и Кроосу) и усиление лавки, чтобы в следующем сезоне бороться с "Барселоной" (у которой полтора состава) и вернуться в ЛЧ достойно, но вот эти изменения нужно было начать уже давно. Я не верю, что Перес возьмёт найдёт всех, кого надо, и деньги на это, значит, опять мы увидим умирающих ветеранов в следующем сезоне и опять будет без плана Б насчёт замены игра.
При этом речь идёт только о подписании Биллингема уже год как, а на Биллингема летом будут претендовать все арабские клубы и Боэли небось, "Ньюкасл", "Челси", значит, и МС может забрать на будущее (и чтобы другим не достался), они всё равно привыкли Грилишей и Филлипсов складировать на лавках.
Причём нет и запасных игроков, каждый раз болельщики даже Мариано Диаса требуют ставить, в общем, "Реалу" реально нужно три топ-приобретение (замена Модричу, Бензема и Кроосу) и усиление лавки, чтобы в следующем сезоне бороться с "Барселоной" (у которой полтора состава) и вернуться в ЛЧ достойно, но вот эти изменения нужно было начать уже давно. Я не верю, что Перес возьмёт найдёт всех, кого надо, и деньги на это, значит, опять мы увидим умирающих ветеранов в следующем сезоне и опять будет без плана Б насчёт замены игра.
Когда повнимательней посмотришь на действия Вальверде и Себальоса в центре поля, твои сомнения развеются. Да и Камавинга, хоть и накосячил в Мадриде, но в целом, как хав, прогрессирует.
По цн да, согласен..., РМ сейчас бы позицию центрфорварда закрыть и пару дефов (на вырост) прикупить.
P.S. Имхо. Беллингем не нужен бланкос.
Когда повнимательней посмотришь на действия Вальверде и Себальоса в центре поля, твои сомнения развеются. Да и Камавинга, хоть и накосячил в Мадриде, но в целом, как хав, прогрессирует.
По цн да, согласен..., РМ сейчас бы позицию центрфорварда закрыть и пару дефов (на вырост) прикупить.
P.S. Имхо. Беллингем не нужен бланкос.