«Реал» собирается подписать Мбаппе летом 2024 года

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вчера, 10:15

«Реал» всё ещё рассматривает вариант с трансфером нападающего ПСЖ .

Мадридский клуб рассчитывает оформить переход француза летом 2024 года. В «Реале» не верят, что парижане отпустят игрока этим летом.

Если «сливочные» сосредоточатся на трансфере Мбаппе, то этим летом подпишут нападающего на краткосрочную перспективу.