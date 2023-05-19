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«Реал» собирается подписать Мбаппе летом 2024 года

вчера, 10:15

«Реал» всё ещё рассматривает вариант с трансфером нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб рассчитывает оформить переход француза летом 2024 года. В «Реале» не верят, что парижане отпустят игрока этим летом.

Если «сливочные» сосредоточатся на трансфере Мбаппе, то этим летом подпишут нападающего на краткосрочную перспективу.

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Все комментарии
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вчера в 15:53
Прошлым летом Перес с помощью Мбаппе стал клоуном.
И в этом виноват сам Перес, ну зачем было всем трубить, что Мбаппе уже в Реале?
Причём Перес сам выставил это оскорблением как его самого так и Реала.
Но до сих пор бредит французом и хочет, что бы он оказался в королевском клубе.
Вопрос, что это?
Тут два варианта.
Перес реально считает, что с Мбаппе Реал снова станет не победим.
Ну, а второй вариант это тщеславие, ведь Перес наверное хочет когда-нибудь сказать: "Вы все меня считали клоуном, а если я сказал, что Мбаппе будет игроком Реала, значит он им рано или поздно станет и вот он надел футболку Реала".
Каждому думать и выбирать, а может есть свои варианты.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:59, ред.
До лета 2024 ещё "столько воды утекет".
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 14:42
Они его каждый год подписывают
112910415
112910415
вчера в 14:35
О! Свежая идея.)
valt134
valt134
вчера в 14:09
В натуре Санта-Барбара… Пора заканчивать эту «Бодягу»
Elliada
Elliada
вчера в 13:08
Реал всё-таки решил собрать всех черепашек-ниндзя. Каваминга есть, Мбаппе скоро будет. Осталось найти еще двоих и большую крысу.

Я за переход. Пусть развалит Реал. А то всё время на пути Сити стоит в ЛЧ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:58
Этому анонсу уже лет 5....
Настолько приелось...что уже не интересно...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:44
Камавингу я люблю, да, он косячил, но ему приходилось за тех парней работать. А вот про Скюальоса мне не говори, я же болельщик "Арсенала", он у нас был полгода, 0 пасов и 0 голов за двадцать матчей, типа Джаки (не считая его последнего сезона, когда он выше играл) - тело в центре поля, которое никогда не обостряет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:49, ред.
"Я уже сомневаюсь по поводу смены поколений, средний возраст Крооса-Модрича-Бенза 35 лет, и все трое ключевые игроки до сих пор"

Когда повнимательней посмотришь на действия Вальверде и Себальоса в центре поля, твои сомнения развеются. Да и Камавинга, хоть и накосячил в Мадриде, но в целом, как хав, прогрессирует.
По цн да, согласен..., РМ сейчас бы позицию центрфорварда закрыть и пару дефов (на вырост) прикупить.

P.S. Имхо. Беллингем не нужен бланкос.
kdmrcvkjn9xu
kdmrcvkjn9xu
вчера в 11:26
Он к тому времени вообще неуправляемым станет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:12
Я уже сомневаюсь по поводу смены поколений, средний возраст Крооса-Модрича-Бенза 35 лет, и все трое ключевые игроки до сих пор, и все трое сильно сдали, причем Кроос даже раньше, ну а Бенз и Модрич в этом сезоне от слова "совсем и окончательно".

При этом речь идёт только о подписании Биллингема уже год как, а на Биллингема летом будут претендовать все арабские клубы и Боэли небось, "Ньюкасл", "Челси", значит, и МС может забрать на будущее (и чтобы другим не достался), они всё равно привыкли Грилишей и Филлипсов складировать на лавках.

Причём нет и запасных игроков, каждый раз болельщики даже Мариано Диаса требуют ставить, в общем, "Реалу" реально нужно три топ-приобретение (замена Модричу, Бензема и Кроосу) и усиление лавки, чтобы в следующем сезоне бороться с "Барселоной" (у которой полтора состава) и вернуться в ЛЧ достойно, но вот эти изменения нужно было начать уже давно. Я не верю, что Перес возьмёт найдёт всех, кого надо, и деньги на это, значит, опять мы увидим умирающих ветеранов в следующем сезоне и опять будет без плана Б насчёт замены игра.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:10
А потом как Неймар, Мбаппе станет никому не нужен...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:06
Зачем он нужен. Пусть идет в легкую атлетику, бегунок.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:01
Сколько уже можно, соберись Реал
shlomo
shlomo
вчера в 10:25
То собирается, то не собирается... сколько еще раз изменится заголовок у статей?
Гость
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