«Зенит» и сборная России U17 сыграют на Кубке БРИКС

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вчера, 20:41

Сборная России U17 и «Зенит» примут участие в Кубке БРИКС. Турнир состоится в Бразилии с 27 мая по 2 июня.

Российская национальная команда перед турниром проведет четырехдневный сбор на базе в Новогорске.

Помимо этого, в соревновании примут участие «Зенит» и 6 команд из Бразилии – «Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго».

Коллективы будут разделены на две группы и проведут на предварительном этапе по три игры по круговой системе. Клубы-лидеры групп в полуфиналах встретятся со вторыми командами из параллельной группы.