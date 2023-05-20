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«Зенит» и сборная России U17 сыграют на Кубке БРИКС

вчера, 20:41

Сборная России U17 и «Зенит» примут участие в Кубке БРИКС. Турнир состоится в Бразилии с 27 мая по 2 июня.

Российская национальная команда перед турниром проведет четырехдневный сбор на базе в Новогорске.

Помимо этого, в соревновании примут участие «Зенит» и 6 команд из Бразилии – «Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго».

Коллективы будут разделены на две группы и проведут на предварительном этапе по три игры по круговой системе. Клубы-лидеры групп в полуфиналах встретятся со вторыми командами из параллельной группы.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:16
заметь..этот турнир-не во время турнира))))
альсато
альсато ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 10:14
там и отпуск проведут)))
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:49
Именно ради участия. Это очень хорошая подготовка к очередному чемпионату.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:09
Вот как оно бывает,когда выгоняешь человека!!
Сп62
Сп62
вчера в 22:00
Кому нужен этот турнир после завершения внутреннего турнира. Только ради участия.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:54
Буду болеть за малолеток,пусть покажут этим пижонам как надо играть!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 21:17, ред.
В соревновании примут участие 7 команд из Бразилии – «Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас», «Фламенго», «Зенит» и сборная России U17)
pomor45
pomor45
вчера в 21:10
Кого из Зенита-то собираются послать? Они и ЧР через силу доигрывают, душой и телом в отпуске, а тут ещё какой-то международный турнир отбывать придётся.
cbrkts44mn6m
cbrkts44mn6m
вчера в 20:55
Газпром похоже спонсор этого турнира
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:52
Победа семнадцатилетних не вызывает сомнения.
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