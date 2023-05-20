«Зенит» и сборная России U17 сыграют на Кубке БРИКС

Сборная России U17 и «Зенит» примут участие в Кубке БРИКС. Турнир состоится в Бразилии с 27 мая по 2 июня.
Российская национальная команда перед турниром проведет четырехдневный сбор на базе в Новогорске.
Помимо этого, в соревновании примут участие «Зенит» и 6 команд из Бразилии – «Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго».
Коллективы будут разделены на две группы и проведут на предварительном этапе по три игры по круговой системе. Клубы-лидеры групп в полуфиналах встретятся со вторыми командами из параллельной группы.