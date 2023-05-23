Мане получил предложение от «Аль-Хиляля», но желает остаться в «Баварии»

Форвард Садио Мане желает остаться в составе «Баварии»
По слухам, саудовский «Аль-Хиляль» связался с сенегальцем. Однако игрок хочет остаться и проявить себя в «Баварии».
Форвард Садио Мане желает остаться в составе «Баварии»
По слухам, саудовский «Аль-Хиляль» связался с сенегальцем. Однако игрок хочет остаться и проявить себя в «Баварии».
Значит договорились!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍✊✊✊✊✊✊✊
Значит договорились!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍✊✊✊✊✊✊✊
salyah@icloud.com
salyah@icloud.com
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Маттеус заявил, цитирую: "У вас итак сильный состав! Зачем столько тратить"?!
Ну, немецкая скупость и бережливость- общеизвестны. Однако, усиление клубу нужно, однозначно.
Недавно, был в клубном филиале Баварии в Штутгарте. Сколько там оригинальных сувениров- значков, футболок, мячей, шарфов и тд, и тп! Был бы фанатом Баварии- скупил бы всё, настолько, симпатично и со вкусом!!!
Маттеус заявил, цитирую: "У вас итак сильный состав! Зачем столько тратить"?!
Ну, немецкая скупость и бережливость- общеизвестны. Однако, усиление клубу нужно, однозначно.
Недавно, был в клубном филиале Баварии в Штутгарте. Сколько там оригинальных сувениров- значков, футболок, мячей, шарфов и тд, и тп! Был бы фанатом Баварии- скупил бы всё, настолько, симпатично и со вкусом!!!
Вместе с тем, М.Заммер встал на защиту О.Кана. Вобщем, весело.
Вместе с тем, М.Заммер встал на защиту О.Кана. Вобщем, весело.