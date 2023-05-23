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Мане получил предложение от «Аль-Хиляля», но желает остаться в «Баварии»

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Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 02:49
Вот и отлично!
Значит договорились!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍✊✊✊✊✊✊✊
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:44, ред.
С удовольствием! С хорошим и порядочным человеком всегда рад знакомству и общению…🤝
salyah@icloud.com
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 02:40
Если у Вас всё сложится- можно будет встретиться и познакомиться!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:37
Ну а мне пока остаётся порадоваться за Вас, за возможность увидеть, оценить. Если всё нормализуется, в планах есть поездки в Мюнхен, на матчи Баварии…
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 02:22, ред.
Вчера снова разразился скандалом Л.Маттеус. Дело в том, что летом, а это уже никто не скрывает- намечается очень большая чистка в рядах Баварии. Так вот, Маттеус, выступил с резкой критикой этого мероприятия, а главное- он категорически против покупки дорогих игроков, поскольку, клуб, собирается вложить летом приличную сумму!

Маттеус заявил, цитирую: "У вас итак сильный состав! Зачем столько тратить"?!

Ну, немецкая скупость и бережливость- общеизвестны. Однако, усиление клубу нужно, однозначно.
Недавно, был в клубном филиале Баварии в Штутгарте. Сколько там оригинальных сувениров- значков, футболок, мячей, шарфов и тд, и тп! Был бы фанатом Баварии- скупил бы всё, настолько, симпатично и со вкусом!!!
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:15
Маттеус определённо лучше разбирается в футболе и в футболистах. Хорошо было бы его пригласить на работу в руководстве Баварии, вместо Хасана например. А главным тренером Юргена Клинсмана…
salleeh
salleeh
сегодня в 02:08
С Мане не каждый тренер сможет работать, нужно видеть его сильные стороны и использовать её во благо команды. Мне кажется ему нужно дать свободу на поле. К примеру, чтобы он мог врезать Киммиху, когда тот подает свои беспонтовые угловые или Сане, когда он передерживает мяч…))) А если серьёзно, то Садио попал в Баварию в самое худшее время, где и команда, и тренер чудят как хотят. Всё больше склоняюсь к мысли, что ТТ не тот человек, который нужен Баварии сейчас, но определенно лучше чем Нагельсман.
Capral
Capral
вчера в 19:24
Не унимается Л.Маттеус. Легенда Баварии продолжает обвинять ГТ Тухеля во всех смертных грехах и считает его- главным виновником провала команды!
Вместе с тем, М.Заммер встал на защиту О.Кана. Вобщем, весело.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:04
Видно только один мешок предложили, летом два - и новый бедуин покупает верблюда!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:30
Летом всё и уззнаем . Мани мани манят и заманят !)
Гость
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