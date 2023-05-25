Бывший тренер «Барселоны» может возглавить ПСЖ

Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике может возглавить ПСЖ.
По данным источника, парижский клуб рассматривает вариант с назначением испанского специалиста.
В ПСЖ считают, что Энрике проделал хорошую работу с «сине-гранатовыми» и сборной Испании.
Помните как Неймар запостил свой лучший матч тот 6:1 будучи игроком ПСЖ после очередного негатива?)
Помните как Неймар запостил свой лучший матч тот 6:1 будучи игроком ПСЖ после очередного негатива?)
Тогда хорошая работа... для нас.
Тогда хорошая работа... для нас.