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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Бывший тренер «Барселоны» может возглавить ПСЖ

вчера, 16:03

Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике может возглавить ПСЖ.

По данным источника, парижский клуб рассматривает вариант с назначением испанского специалиста.

В ПСЖ считают, что Энрике проделал хорошую работу с «сине-гранатовыми» и сборной Испании.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:51
Ахах, забыли ремонтаду с ним?
Помните как Неймар запостил свой лучший матч тот 6:1 будучи игроком ПСЖ после очередного негатива?)
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:07
Жозе будет в ПСЖ.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:11
Уж не он ли руководил испанцами в России?
Тогда хорошая работа... для нас.
h5kmfg99ex9t
h5kmfg99ex9t
вчера в 16:11
Ещё один за арабским баблом собрался
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