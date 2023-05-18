«Лукойл» выделит 20 миллионов евро на покупку нападающего для «Спартака»

Руководство «Лукойла» готово выделить «Спартаку» 20 миллионов евро на покупку нападающего.
Это должен быть известный игрок моложе 27 лет, который смог проявить себя в Европе.
В текущем сезоне РПЛ «красно-белые» идут на 4-м месте.
Руководство «Лукойла» готово выделить «Спартаку» 20 миллионов евро на покупку нападающего.
Это должен быть известный игрок моложе 27 лет, который смог проявить себя в Европе.
В текущем сезоне РПЛ «красно-белые» идут на 4-м месте.
Там, кстати, ЭСК признали удаление Денисова в матче с Химки левым.
Очередная судейская ошибки против Спартака этой весной. Я уже со счёта сбился... а потом нам говорят - не обсуждайте судей, играйте в футбол. Ага, очень хорошо играть, когда судьи беспредельничают на поле. То удалят за отсутствие контакта, то не заметят удар локтем в штрафной соперника. Хорошо устроились!
З.Ы. А этот Кукуляк видит то, чего нет (удаление Денисова) и не замечает 100% нарушений (фол Клаудиньо на Тюкавине). Гнать таких заряженных свистунов из РПЛ надо!
Там, кстати, ЭСК признали удаление Денисова в матче с Химки левым.
Очередная судейская ошибки против Спартака этой весной. Я уже со счёта сбился... а потом нам говорят - не обсуждайте судей, играйте в футбол. Ага, очень хорошо играть, когда судьи беспредельничают на поле. То удалят за отсутствие контакта, то не заметят удар локтем в штрафной соперника. Хорошо устроились!
З.Ы. А этот Кукуляк видит то, чего нет (удаление Денисова) и не замечает 100% нарушений (фол Клаудиньо на Тюкавине). Гнать таких заряженных свистунов из РПЛ надо!
Ну а кроме шуток, какой статусный футболист с именем из Европы до 27 лет сейчас стоит 20млн? Да и еще готовый поехать в Россию... а так что Гус Тил подойдет....это лучшее что есть на рынке за эти деньги, плюс ещё можно что-то попилить немного...Как показал Зенит, лучше искать игроков из Южной Америки: европейцы не рассматривают РПЛ как стартовую площадку, в отличие от южноамериканцев, а потому отдача от них минимальна: вначале могут позволить себе топ-игру, дабы показать, что звезду купили, а потом всё, снижают к себе требования и начинают вариться в общем котле... Найдите талантливого чела, и сделайте ему имя здесь. У Клаудиньо или Барриоса громкого имени не было.
Ну а кроме шуток, какой статусный футболист с именем из Европы до 27 лет сейчас стоит 20млн? Да и еще готовый поехать в Россию... а так что Гус Тил подойдет....это лучшее что есть на рынке за эти деньги, плюс ещё можно что-то попилить немного...Как показал Зенит, лучше искать игроков из Южной Америки: европейцы не рассматривают РПЛ как стартовую площадку, в отличие от южноамериканцев, а потому отдача от них минимальна: вначале могут позволить себе топ-игру, дабы показать, что звезду купили, а потом всё, снижают к себе требования и начинают вариться в общем котле... Найдите талантливого чела, и сделайте ему имя здесь. У Клаудиньо или Барриоса громкого имени не было.