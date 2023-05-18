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«Лукойл» выделит 20 миллионов евро на покупку нападающего для «Спартака»

вчера, 16:17

Руководство «Лукойла» готово выделить «Спартаку» 20 миллионов евро на покупку нападающего.

Это должен быть известный игрок моложе 27 лет, который смог проявить себя в Европе.

В текущем сезоне РПЛ «красно-белые» идут на 4-м месте.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:20
Сейчас легче Месси привезти в Саудовскую Аравию....
Чем добротного напа в пределах 20-ти млн в РПЛ....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:34
Судьи уже давно все куплены дядьками с берегов Невы...)))
Qadaffi3
Qadaffi3 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 23:11
или хотя бы лукойл налоги в России платили !!!
Qadaffi3
Qadaffi3
вчера в 23:04
Тиля и Крала уже покупали по 17 лямов ...итог НИОЧЕМ ...
Qadaffi3
Qadaffi3 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:56
они и так покупают отдельных .... надо покет акций судейского корпуса !
Qadaffi3
Qadaffi3 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:54
лучше тогда в белорусские рубли !
все рванут ....
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:00
Борьба за высшую футбольную справедливость, это не про СпаМ. Вы видели хоть один комментарий от спартачей с возмущением, что Чернову не показали вторую ЖК за откровенный удар соперника локтем? И не увидите!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:36
Осталось уточнить Они жалуются на ошибки против Спартака, или в пользу Спартака.? Может Спартак борец за высшую футбольную справедливость? Так иногда бывает!
cska1948
cska1948 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:33
Судя по количеству жалоб в ЭСК СпаМу нужно покупать не нападающего, не опорника или центрального защитника, а футбольного СУДЬЮ.
memphis
memphis ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:18
Перепишет паспорт, ему можно)
2hwg7yy3gdrt
2hwg7yy3gdrt
вчера в 19:19
Европеец сюда не поедет, или не игрок сборной, или африканец
Варвар7
Варвар7 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 19:05
Дзюба "чуток" постарше...)
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:48
Фалькао может шас приедет за 20 лямов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:27
Педро Роша 2.0
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:12, ред.
Переведите 20 млн. евриков в рубли, тогда сам Месси (с папаней) вспомнят, с зубом на полке, что мечтали быть в Спартаке!
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:53, ред.
Кто поедет?Многие ведущие игроки разрывают контракты и уезжают зарубеж....Уже и за деньги мало кто едет.Спасибо геополитику!
Еще и с трибун всех выгнали.....
ДСА
ДСА
вчера в 17:20
Половина уйдет на откаты агентам...
Николай Иванов 6
Николай Иванов 6
вчера в 17:18
Пир во время чумы. Народ по копейкам собирает на сапоги для солдат, а тут за бездельника готовы вылазить кругленькую сумму. Нет слов, кроме русских матерных...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:14, ред.
Не пойму , а зачем нападающий Спартаку нужен...??? Я думаю , что опорник нужен и центральный защитник , а нападающий.
.?????? Скорее всего это утка....)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Stamford Bridge (раскрыть)
вчера в 16:54
И японцев . ) А вообще-то тема хорошая . Они трудоголики и стоимость не заоблачная .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 16:53
Уже везут ! )))))
Stamford Bridge
Stamford Bridge
вчера в 16:52
Корейцев вроде в Москве ещё не было....Пусть в Азии пошурудят)
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:40
На эти деньги можно купить у Селюка десяток молодых негров
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:36
Лучше бы цены на бензин снизили
shlomo
shlomo
вчера в 16:36
Что думаете? Винисус, Мбаппе или Холланд??? (Сити проигрывает финал ЛЧ, шейхи в бешенстве выставляют Холланда на продажу)....:)))))

Ну а кроме шуток, какой статусный футболист с именем из Европы до 27 лет сейчас стоит 20млн? Да и еще готовый поехать в Россию... а так что Гус Тил подойдет....это лучшее что есть на рынке за эти деньги, плюс ещё можно что-то попилить немного...Как показал Зенит, лучше искать игроков из Южной Америки: европейцы не рассматривают РПЛ как стартовую площадку, в отличие от южноамериканцев, а потому отдача от них минимальна: вначале могут позволить себе топ-игру, дабы показать, что звезду купили, а потом всё, снижают к себе требования и начинают вариться в общем котле... Найдите талантливого чела, и сделайте ему имя здесь. У Клаудиньо или Барриоса громкого имени не было.
makkie
makkie
вчера в 16:32, ред.
Источник бомбовый конечно )))

Там, кстати, ЭСК признали удаление Денисова в матче с Химки левым.
Очередная судейская ошибки против Спартака этой весной. Я уже со счёта сбился... а потом нам говорят - не обсуждайте судей, играйте в футбол. Ага, очень хорошо играть, когда судьи беспредельничают на поле. То удалят за отсутствие контакта, то не заметят удар локтем в штрафной соперника. Хорошо устроились!

З.Ы. А этот Кукуляк видит то, чего нет (удаление Денисова) и не замечает 100% нарушений (фол Клаудиньо на Тюкавине). Гнать таких заряженных свистунов из РПЛ надо!
Futurista
Futurista
вчера в 16:32, ред.
Ой-ли-Лукойле...сказочный персонаж от Лукойл...
memphis
memphis
вчера в 16:23
Дзюба?
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