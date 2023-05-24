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Молодёжные сборные России и Беларуси сыграют в контрольном матче

вчера, 15:19

Молодёжная сборная России сыграет с национальной командой Беларуси, в которой выступят футболисты той же возрастной категории.

Встреча пройдет 15 июня в Борисове.

Ранее матч этих команд завершился победой россиян со счетом 6:1.

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Все комментарии
собакин6762
собакин6762
вчера в 17:09
Контрольная игра перед чем ?
Перед рестораном ?
salleeh
salleeh
вчера в 16:58
Перспективы на ближайшие 5 лет…))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:31
Не мешало бы провести матч и национальных сборных..
Обе страны под санкциями УЕФА и ФИФА.))).
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:05
Ну уж эта то встреча не должна сорваться?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:31
И какая же возрастная категория?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:31
Снова победим с неприличным счётом!
d4azj2xb6s5v
d4azj2xb6s5v
вчера в 15:21
На безрыбье и рак рыба
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:21
Ну хоть какие-то матчи . Братское дерби !
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