Молодёжные сборные России и Беларуси сыграют в контрольном матче

Молодёжная сборная России сыграет с национальной командой Беларуси, в которой выступят футболисты той же возрастной категории.
Встреча пройдет 15 июня в Борисове.
Ранее матч этих команд завершился победой россиян со счетом 6:1.
Молодёжная сборная России сыграет с национальной командой Беларуси, в которой выступят футболисты той же возрастной категории.
Встреча пройдет 15 июня в Борисове.
Ранее матч этих команд завершился победой россиян со счетом 6:1.
Перед рестораном ?
Перед рестораном ?
Обе страны под санкциями УЕФА и ФИФА.))).
Обе страны под санкциями УЕФА и ФИФА.))).