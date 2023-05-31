Президент Федерации футбола Саудовской Аравии подтвердил интерес к Месси

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль высказался о заинтересованности в приглашении нападающего ПСЖ Лионеля Месси в местный чемпионат.
Честно говоря, у меня нет новостей. Нет сомнений в том, что лично я хотел бы видеть Месси в лиге Саудовской Аравии. Это завершило бы большой скачок, сделанный Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось о том, что аргентинцу предложил контракт «Аль-Хиляль». По последним данным, клуб намерен платить форварду 600 млн евро в год. Также существует вариант с переходом игрока в МЛС.