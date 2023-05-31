Президент Федерации футбола Саудовской Аравии подтвердил интерес к Месси

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вчера, 18:56

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль высказался о заинтересованности в приглашении нападающего ПСЖ в местный чемпионат.

Честно говоря, у меня нет новостей. Нет сомнений в том, что лично я хотел бы видеть Месси в лиге Саудовской Аравии. Это завершило бы большой скачок, сделанный Криштиану Роналду.