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Президент Федерации футбола Саудовской Аравии подтвердил интерес к Месси

вчера, 18:56

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль высказался о заинтересованности в приглашении нападающего ПСЖ Лионеля Месси в местный чемпионат.

Честно говоря, у меня нет новостей. Нет сомнений в том, что лично я хотел бы видеть Месси в лиге Саудовской Аравии. Это завершило бы большой скачок, сделанный Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось о том, что аргентинцу предложил контракт «Аль-Хиляль». По последним данным, клуб намерен платить форварду 600 млн евро в год. Также существует вариант с переходом игрока в МЛС.

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Все комментарии
karnager
karnager ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:01
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 19:49
    Для СА вполне достаточно, что Месси там амбассадор по туризму и на трибунах частенько кричат : Месси, Месси!... А самого его там не будет... Он карьеру ещё не закончил... Хоть лярд в год давайте...
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 19:15, ред.
    Пусть будет и Лига угасших ( или угасающих) звезд, но думаю новость про матч "Аль Наср" с Роналду против условно "Аль Хиляль" с Месси соберет на этом сайте кучу комментов, поломается куча копий и.т.д. Деньги есть, что делать разберутся саудиты, как по мне.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 19:01
    Если подтвердил, значит готов платить вагоны денег, а если речь о вагонах денег, то Месси на 99.9% в Саудовской Аравии. И если даже Лионель где-то засомневается, папа быстро поставит отрока на правильный путь.
    Гость
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