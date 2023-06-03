Агент Мантуана опроверг слухи о договорённости «Зенита» выкупить игрока

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Коринтианса» Густаво Мантуана, выступающего на правах аренды за «Зенит», отреагировал на слухи о достигнутой договорённости «сине-бело-голубых» выкупить игрока.
«Зенит» договорился о выкупе? Ничего конкретного пока нет!
21-летний бразилец в нынешнем сезоне провёл за петербуржцев 28 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ибо для них подтверждение - это шорох купюр в кармане...
Ибо для них подтверждение - это шорох купюр в кармане...