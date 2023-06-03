Агент Мантуана опроверг слухи о договорённости «Зенита» выкупить игрока

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вчера, 15:46

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Коринтианса» , выступающего на правах аренды за «Зенит», отреагировал на слухи о достигнутой договорённости «сине-бело-голубых» выкупить игрока.

«Зенит» договорился о выкупе? Ничего конкретного пока нет!

21-летний бразилец в нынешнем сезоне провёл за петербуржцев 28 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.