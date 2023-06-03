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Агент Мантуана опроверг слухи о договорённости «Зенита» выкупить игрока

вчера, 15:46

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Коринтианса» Густаво Мантуана, выступающего на правах аренды за «Зенит», отреагировал на слухи о достигнутой договорённости «сине-бело-голубых» выкупить игрока.

«Зенит» договорился о выкупе? Ничего конкретного пока нет!

21-летний бразилец в нынешнем сезоне провёл за петербуржцев 28 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:37
Агенты-посредники всегда узнают об этом последними...
Ибо для них подтверждение - это шорох купюр в кармане...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:15
Вот так и разводят наше достояние. Цену поднимут раза в три. Государство не обеднеет
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:00
Агенты много болтают
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:59
А почему трансферы не делаются? Времени еще больше часа до матчей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:55
Агент ещё свою долю не получил...
Сп62
Сп62
вчера в 15:54
Может с кем и договорился, но не с руководством Коринтианса.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:52
Вообщем неплохой полузащитник.
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