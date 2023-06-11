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Англия заняла первое место в таблице коэффициентов УЕФА

вчера, 15:13

По итогам сезона 2022/23 Англия возглавила таблицу коэффициентов УЕФА. Второе место взяла Испания, верхнюю тройку замкнула Германия. Россия расположилась на 18-й строчке (26,215 баллов). Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Англия — 109,570.

2. Испания — 92,988.

3. Германия — 82,481.

4. Италия — 81,926.

5. Франция — 61,164.

6. Нидерланды — 59,900.

7. Португалия — 56,216.

8. Бельгия — 42,200.

9. Шотландия — 36,400.

10. Австрия — 34,000.

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Перевод с uefa.com Фото: Сайт sportingnews.com
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Все комментарии
311
311 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:21
В таблице коэффициентов УЕФА? Очень далек.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:29
Не далек тот день когда на первом месте будет Саудовская Аравия....)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:38
Тут даже конкурентов нет, все далеко.
альсато
альсато ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 18:14
так и я спрашиваю...какое отношение. рейтинги имеют?))))..к примеру...вот ..итальянский банк (с высоким рейтингом) зажал мне мои кровные пиастры)))))..но хорошо. что есть еще берлускони!)))
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:53
Этот какое отношение к сборным имеет???
3ton
3ton
вчера в 17:45
Испания в кризисе , но вернется обратно на первое 🙂
альсато
альсато ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 17:43
а, что у Сборных нет рейтингов?)))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:37, ред.
С такими руководителями лиг-конкурентов играть просто читерство.

В Ла Лиге - Тебас, который не включил Роналду в число важных игроков в XXI веке и при его отъезде заметил, что Лига ничего не потеряет, зато "Барселоне" с огромными долгами разрешили весь прошлый год дёргать рычаги и в итоге у них опять на лавках сидят купленные за 60 миллионов Рафиньи, а при этом они четверть своего будущего дохода за 10 лет продали.

В Бундеслиге - Румменигге нагибал всю лигу на игроков десяток лет, а сейчас вернулся, чтобы продолжить, и снова уже двух топовых игроков увёл.

Лигу 1 - не буду комментировать. Когда сам президент бегает и уговаривает топ-игроков остаться в местном гранде, государство не должно вмешиваться в трансферы по умолчанию, поэтому это не лига.

В Италии - не могут сколько времени разобраться с "Ювентусом", то начисляют ему очки, то назад забирают и т.п.
lotsman
lotsman
вчера в 17:36
Всё правильно. В следующем году Россия скатится ещё ниже.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:30
Это рейтинг для клубов. Причём тут сборные???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:24
Персидский залив на своём месте
альсато
альсато
вчера в 16:42
и ху..ли..этот ваш коэффициент?))))..последний чемпионат мира показал-чего стоит ваш коэффициент!)))))..англия, испания. германия-ДОМОЙ!!!))))
Elliada
Elliada
вчера в 16:02
Скорее всего, в следующем сезоне первая пятерка будет такой: Англия, Испания, Италия, Германия, Нидерланды. У Англии и Испании солидный отрыв от остальных. Италия обойдет Германию за счет баллов, которые добыли 3 клуба-финалисты еврокубков. Нидерланды сместят Францию. По-моему, уже сместила.
Elliada
Elliada
вчера в 15:58
АПЛ лучшая лига мира. Выиграть такой чемпионат 5 раз за 6 лет впечатляющий результат.
YNWA
YNWA
вчера в 15:45
Ну а кто ещё если не Англия!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:39
Всё как и есть, вполне заслуженно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:33
У нас уже и забыли, как эта таблица выглядит...)
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