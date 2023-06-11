Англия заняла первое место в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам сезона 2022/23 Англия возглавила таблицу коэффициентов УЕФА. Второе место взяла Испания, верхнюю тройку замкнула Германия. Россия расположилась на 18-й строчке (26,215 баллов). Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Англия — 109,570.
2. Испания — 92,988.
3. Германия — 82,481.
4. Италия — 81,926.
5. Франция — 61,164.
6. Нидерланды — 59,900.
7. Португалия — 56,216.
8. Бельгия — 42,200.
9. Шотландия — 36,400.
10. Австрия — 34,000.
В Ла Лиге - Тебас, который не включил Роналду в число важных игроков в XXI веке и при его отъезде заметил, что Лига ничего не потеряет, зато "Барселоне" с огромными долгами разрешили весь прошлый год дёргать рычаги и в итоге у них опять на лавках сидят купленные за 60 миллионов Рафиньи, а при этом они четверть своего будущего дохода за 10 лет продали.
В Бундеслиге - Румменигге нагибал всю лигу на игроков десяток лет, а сейчас вернулся, чтобы продолжить, и снова уже двух топовых игроков увёл.
Лигу 1 - не буду комментировать. Когда сам президент бегает и уговаривает топ-игроков остаться в местном гранде, государство не должно вмешиваться в трансферы по умолчанию, поэтому это не лига.
В Италии - не могут сколько времени разобраться с "Ювентусом", то начисляют ему очки, то назад забирают и т.п.
В Ла Лиге - Тебас, который не включил Роналду в число важных игроков в XXI веке и при его отъезде заметил, что Лига ничего не потеряет, зато "Барселоне" с огромными долгами разрешили весь прошлый год дёргать рычаги и в итоге у них опять на лавках сидят купленные за 60 миллионов Рафиньи, а при этом они четверть своего будущего дохода за 10 лет продали.
В Бундеслиге - Румменигге нагибал всю лигу на игроков десяток лет, а сейчас вернулся, чтобы продолжить, и снова уже двух топовых игроков увёл.
Лигу 1 - не буду комментировать. Когда сам президент бегает и уговаривает топ-игроков остаться в местном гранде, государство не должно вмешиваться в трансферы по умолчанию, поэтому это не лига.
В Италии - не могут сколько времени разобраться с "Ювентусом", то начисляют ему очки, то назад забирают и т.п.