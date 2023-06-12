Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Гвардиола не покинет «Манчестер Сити» в ближайшие годы

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:12
ибо созданы друг для друга
zooveterinar
zooveterinar ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:22
Слуша,я диваный такой,аналитик если так можно назвать,пишу,что вижу,а вижу,что Пеп взял три кубка, сразными клубами,и Ман сити,с 90г по сезон 96-97 болтался в апл,от пятого до18го местов,а в основном,это середина конец таблицы турнирной,с 97ги по 2001 год находился вобще в чемпионшипе,и лишь только в 2011г заняли третье место,ну а чемпионами стали на след.год!! Так что от Марселя сильно не ушли!! Ошибки понятно есть у всех,посмотрим,как будет дальше!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 19:56
Манчестер Сити тоже не Марсель.
Гвардиола всегда работал в самых сильных в своих Лигах командах.
С Баварией откровенно говоря он провалился. После него другие взяли ЛЧ с Баварией.
Зидан, возможно, тоже выиграл бы с таким Манчестер Сити ЛЧ.
А возможно, что и той Баварией.
А сколько провальных трансферов было у Гвардиолы?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:01
Сравнивают многие,здесь Зидана с Гвардиолой,по мне так немного не корректно ,Зидан,все-таки выигрывал,с одним клубом,это одна структура,один характер,если так можно выразиться,один хозяин!! И клуб это Реал,это не Марсель условный,или там Хетафе, или ряд других малоизвестных клубов,клуб который наверное тогда,да и сейчас остается номером один в мире!! Да и сколько было провальных трансферов у Зидана,это и тот же Азар и др.игроки. Гвардиола выигрывал,разными клубами,да и Ман Сити ,по сути топом стал лет десять назад,конечно Пеп зделал сам ,этот клуб,вот вчем и разница!! Мне бы хотелося посмотреть на работу Зидана ,в другом клубе,что он может показать?!!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 14:41
Сити нашли своего Фергюсона, успехов им
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 14:35
алжирец брал 3 ЛЧ подряд, так что переоценивать денежный мешок не стоит
g9v84pcqmfbe
g9v84pcqmfbe
вчера в 14:06
Великий тренер и великий психолог!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:06, ред.
Гвардиола сделал эту команду лучшей в мире (именно он). Рад за него, что все же удалось выиграть ЛЧ с горожанами после стольких неудач. И МС заслужили, и сам Пеп.
Гвардиола из года в год вылетая из ЛЧ никогда особо не ныл.
На МС так же интересно будет в дальнейшем посмотреть без каталонца, будет ли так сильна команда.
Elliada
Elliada ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 12:06
Болельщик Ливерпуля или МЮ в агонии. В прошлом сезоне Ливерпуль был претендентом на квадрупл, но проиграл АПЛ и ЛЧ за неделю, а теперь сдулись до уровня ЛЕ. Сити выиграл требл, этим всё сказано. А Ливерпуль только может выигрывать 1 трофей за сезон. Точнее, мог.
adrianes
adrianes
вчера в 11:53
А я бы в Италии его хотел увидеть. В Ювентусе например. Ну или в Брешии,только чуть позже.
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:38
"....в мире..."(?) ну это слишком самонадеянно и безосновательно, причин и аргументов - ноль! Видимо, фары запотели и стали розовыми....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:59
В наше время зарекаться...
Спросите у Абрамовича если не верите)
ДСА
ДСА
вчера в 09:57
Выиграл всё, победителей не увольняют.
2a2bpk6awsdh
2a2bpk6awsdh
вчера в 09:56
Думаю там все стороны всё устраивает, логично что работу продолжит
drug01
drug01
вчера в 09:42
Надо продолжать успешно работать...
shlomo2
shlomo2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:37, ред.
Афро-американскя Барселона ....:)))))
Elliada
Elliada
вчера в 09:18
Лучший тренер мира и лучшая команда мира продолжат сотрудничество. Это хорошая новость. Через год снова продлит контракт. По-моему, Пеп нашел свою команду, при всем уважении к Барселоне. Дальше только тренировать сборную.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 09:08
Я надеюсь контракт и дальше будет продлен с Пепом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 