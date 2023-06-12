Гвардиола не покинет «Манчестер Сити» в ближайшие годы

Хосеп Гвардиола продолжит занимать должность главного тренера «Манчестер Сити».
Испанский специалист планирует доработать свои два года по контракту с «горожанами».
Хосеп Гвардиола продолжит занимать должность главного тренера «Манчестер Сити».
Испанский специалист планирует доработать свои два года по контракту с «горожанами».
Гвардиола всегда работал в самых сильных в своих Лигах командах.
С Баварией откровенно говоря он провалился. После него другие взяли ЛЧ с Баварией.
Зидан, возможно, тоже выиграл бы с таким Манчестер Сити ЛЧ.
А возможно, что и той Баварией.
А сколько провальных трансферов было у Гвардиолы?
Гвардиола всегда работал в самых сильных в своих Лигах командах.
С Баварией откровенно говоря он провалился. После него другие взяли ЛЧ с Баварией.
Зидан, возможно, тоже выиграл бы с таким Манчестер Сити ЛЧ.
А возможно, что и той Баварией.
А сколько провальных трансферов было у Гвардиолы?
Гвардиола из года в год вылетая из ЛЧ никогда особо не ныл.
На МС так же интересно будет в дальнейшем посмотреть без каталонца, будет ли так сильна команда.
Гвардиола из года в год вылетая из ЛЧ никогда особо не ныл.
На МС так же интересно будет в дальнейшем посмотреть без каталонца, будет ли так сильна команда.
Спросите у Абрамовича если не верите)
Спросите у Абрамовича если не верите)