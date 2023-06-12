Гвардиола хочет возглавить сборную после ухода из «Манчестер Сити»

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вчера, 14:57

продолжит тренировать «Манчестер Сити» до 2025 года.

По данным источника, раньше испанский специалист хотел возглавить команду из Серии А, чтобы добиться успеха в четырёх главных лигах Европы.

Однако сейчас планы Гвардиолы изменились. Он намерен поработать со сборной после ухода из «Манчестер Сити».