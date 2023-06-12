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Гвардиола хочет возглавить сборную после ухода из «Манчестер Сити»

вчера, 14:57

Хосеп Гвардиола продолжит тренировать «Манчестер Сити» до 2025 года.

По данным источника, раньше испанский специалист хотел возглавить команду из Серии А, чтобы добиться успеха в четырёх главных лигах Европы.

Однако сейчас планы Гвардиолы изменились. Он намерен поработать со сборной после ухода из «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:51, ред.
В сборной Пеп каждый сезон трофеи не будет собирать, а крупный турнир разыгрывается раз в 4 года. Если в ЛЧ у него было семь попыток, то выиграть ЧМ он сможет в глубокой старости и при этом нужно постоянно усилять состав.
У МС на данный момент нет конкурентов и даже если будет, то как минимум один трофей за сезон как Кубок Лиги ему будет обеспечен.
амурец
амурец
вчера в 17:30
В сборную тоже игроков покупать будут?
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 17:27
Вполне хороший вариант для Пепа. В клубном он уже всё что можно выиграл и далеко не по 1 разу. А теперь можно будет себя попробовать в сборной. Для него самого это будет вызов который он навернека захочет испытать. А там уже будет смотреть по обстановке
Cympak-05
Cympak-05 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:41
Может и есть попытка доказать всем что то. За одно и за кубок мира побороться. Чем тренировать слабый или средний клуб и получать копейки .....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:55
Он и так всегда тренирует сборные....сборные мира ....в отдельно взятой команде....
Ну придёт он в сборную...Испании...а там не Месси...ни Левандовски...ни Де Брюйне с Холандом.....и игроков меньше чем на млрд....и что ему делать???
Плохая затея...

Никто ж не считает что Семак лучше Федотова...так и Гвардиолу трудно считать лучше кого либо....ввиду извечного преимущества его команд в финансово-ресурсном плане над соперниками....
Capral
Capral
вчера в 15:41
Тщеславный мужик, но- это не порок.
yf48ehgphx6c
yf48ehgphx6c
вчера в 15:01
Сборная Каталонии ему подойдёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:59
У каждого плута свои расчёты...
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