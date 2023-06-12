Гвардиола хочет возглавить сборную после ухода из «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола продолжит тренировать «Манчестер Сити» до 2025 года.
По данным источника, раньше испанский специалист хотел возглавить команду из Серии А, чтобы добиться успеха в четырёх главных лигах Европы.
Однако сейчас планы Гвардиолы изменились. Он намерен поработать со сборной после ухода из «Манчестер Сити».
Ну придёт он в сборную...Испании...а там не Месси...ни Левандовски...ни Де Брюйне с Холандом.....и игроков меньше чем на млрд....и что ему делать???
Плохая затея...
Никто ж не считает что Семак лучше Федотова...так и Гвардиолу трудно считать лучше кого либо....ввиду извечного преимущества его команд в финансово-ресурсном плане над соперниками....
Ну придёт он в сборную...Испании...а там не Месси...ни Левандовски...ни Де Брюйне с Холандом.....и игроков меньше чем на млрд....и что ему делать???
Плохая затея...
Никто ж не считает что Семак лучше Федотова...так и Гвардиолу трудно считать лучше кого либо....ввиду извечного преимущества его команд в финансово-ресурсном плане над соперниками....