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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2022/2023

Аллегри предложили контракт в Саудовской Аравии

вчера, 20:46

В Саудовской Аравии интересуются главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

По информации источника, изначально предложение специалисту поступило в начале июня, но первые контакты не дали положительного результата. Сообщается, что Аллегри предложили контракт на 3 года с зарплатой в размере 30 млн евро за сезон без бонусов, что значительно превышает оклад наставника в туринском клубе. Отмечается, что возможными вариантами для продолжения карьеры могут стать «Аль-Хиляль» или «Аль-Ахли».

Действующий контракт Аллегри с «бьянконери» истекает в 2025 году. Итальянец в данный момент находится в отпуске со своей семьёй на Сардинии. По информации множества изданий, Массимилиано намерен остаться в «Юве».

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alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:31
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:54
Надоть провентилировать нужен ли им сторож на стадион, что то мне подсказывает, что мимо меня кое что проплывает...))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:19
Давай досвидос, и чем дальше тем лучше от Юве.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:57
Многих выступавших в Европе подписали, теперь очередь за тренерами...
shlomo
shlomo
вчера в 20:47
Похоже саудиты собирают хороший коллектив
Гость
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