Аллегри предложили контракт в Саудовской Аравии

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вчера, 20:46

В Саудовской Аравии интересуются главным тренером «Ювентуса» .

По информации источника, изначально предложение специалисту поступило в начале июня, но первые контакты не дали положительного результата. Сообщается, что Аллегри предложили контракт на 3 года с зарплатой в размере 30 млн евро за сезон без бонусов, что значительно превышает оклад наставника в туринском клубе. Отмечается, что возможными вариантами для продолжения карьеры могут стать «Аль-Хиляль» или «Аль-Ахли».

Действующий контракт Аллегри с «бьянконери» истекает в 2025 году. Итальянец в данный момент находится в отпуске со своей семьёй на Сардинии. По информации множества изданий, Массимилиано намерен остаться в «Юве».