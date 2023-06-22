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Аллегри не будет тренировать «Ювентус» в сезоне 2023/24

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Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:16
Жаль, что так все заканчивается в Юве у Макса. С 15-го по 18-й годы отлично рулил командой, но не захотел меняться и принимать изменения. Скорее надо определяться с новым главным тренером и расчищать под него состав.
Estiva
Estiva
вчера в 23:32
Ну и прекрасно
5bgker792awj
5bgker792awj
вчера в 22:33
Картина Репина - "Приплыли"...
milint
milint
вчера в 21:37
Ну наконец , после его возвращения команда только регрессировала , играла очень низким блоком даже против слабых команд ,защищалась большим числом и то пропускала голы , такую защиту Ювентуса как в этом сезоне я вообще не помню ,просто позорила итальянский футбол в европе , в отличие от других итальянских команд которые выступили просто отлично в этом евро сезоне
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:58
Аллегри не будет тренировать «Ювентус» в сезоне 2023/24 .
Незнаю как скоро это всё всё таки произойдёт, но знаю точно, что большинство болельщиков Юве, эта новость будет только позитивна , даже без того что кто может заменить кандидатуру Аллегри . При всём уважении к личности главного тренера Юве Аллегри, но он совершенно не тот кто должен был возглавить этот по истине один из самых титулованных клубов не только в серии А , но и всего мирового футбола . Футбол Аллегри, давно остался в истории , который точно не является перспективым . Об этом говорит и игра команды и итоговый результат как внутри чемпионата, так и в европейских турнирах . Философия Аллегри как тренера давно изжила себя, и для такого клуба как Юве нужен тренерский штаб с новым перспективым видением футбола, новыми тактическими схемами , мышлением . Как я и предпологал, что всё таки кандидатура Зидана может оказаться в Ювентусе или Реале . Даже не знаю кто из двух клубов возглавит Зидан. Но точно кто-то из них.
Capral
Capral
вчера в 20:38
Итак затянули. Давно надо было избавиться от него. Интересно, кого пригласят...
Ювентусу удачи- на всех фронтах!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:14
Это судьба такая у тренера
Гость
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