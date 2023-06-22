Аллегри не будет тренировать «Ювентус» в сезоне 2023/24 .

«Ювентус» в ближайшее время начнёт поиски нового главного тренера.
По данным источника, Массимилиано Аллегри покинет туринский клуб. Он не будет наставником команды в сезоне 2023/24.
«Ювентус» в ближайшее время начнёт поиски нового главного тренера.
По данным источника, Массимилиано Аллегри покинет туринский клуб. Он не будет наставником команды в сезоне 2023/24.
Незнаю как скоро это всё всё таки произойдёт, но знаю точно, что большинство болельщиков Юве, эта новость будет только позитивна , даже без того что кто может заменить кандидатуру Аллегри . При всём уважении к личности главного тренера Юве Аллегри, но он совершенно не тот кто должен был возглавить этот по истине один из самых титулованных клубов не только в серии А , но и всего мирового футбола . Футбол Аллегри, давно остался в истории , который точно не является перспективым . Об этом говорит и игра команды и итоговый результат как внутри чемпионата, так и в европейских турнирах . Философия Аллегри как тренера давно изжила себя, и для такого клуба как Юве нужен тренерский штаб с новым перспективым видением футбола, новыми тактическими схемами , мышлением . Как я и предпологал, что всё таки кандидатура Зидана может оказаться в Ювентусе или Реале . Даже не знаю кто из двух клубов возглавит Зидан. Но точно кто-то из них.
Незнаю как скоро это всё всё таки произойдёт, но знаю точно, что большинство болельщиков Юве, эта новость будет только позитивна , даже без того что кто может заменить кандидатуру Аллегри . При всём уважении к личности главного тренера Юве Аллегри, но он совершенно не тот кто должен был возглавить этот по истине один из самых титулованных клубов не только в серии А , но и всего мирового футбола . Футбол Аллегри, давно остался в истории , который точно не является перспективым . Об этом говорит и игра команды и итоговый результат как внутри чемпионата, так и в европейских турнирах . Философия Аллегри как тренера давно изжила себя, и для такого клуба как Юве нужен тренерский штаб с новым перспективым видением футбола, новыми тактическими схемами , мышлением . Как я и предпологал, что всё таки кандидатура Зидана может оказаться в Ювентусе или Реале . Даже не знаю кто из двух клубов возглавит Зидан. Но точно кто-то из них.