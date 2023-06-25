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Фанат «Лутона» сделал на голове татуировку в честь выхода команды в АПЛ

вчера, 21:14

«Лутон Таун» впервые в своей истории вышел в АПЛ, это случилось по итогам сезона 2022/23.

Майк Хайд болеет за «шляпников» с детства. В 2002 году он пообещал своему отцу, который также был фанатом команды, сделать себе татуировку на голове, если коллектив сможет выйти в высший дивизион английского первенства.

В 2013 году отца Майка не стало, эту татуировку фанат посвятил не только «Лутону», но и ему. Хайд также пообещал своей жене, что сделает себе татуировку на лбу, если «шляпники» выиграют Премьер-Лигу.

Фанат «Лутона» сделал на голове татуировку в честь выхода команды в АПЛ

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:37
А вот с татуировкой на лоб ему повезло. Лоб останется чистым, потому что выиграть АПЛ Лутону никак не возможно.
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:34
НЕ удивлюсь если он убедит и свою супругу налепить на лбу , если выиграют чемпионат
протон
протон
вчера в 23:31
Такой идиотизм набивать туту на теле, а тут прям в голову. Конечно осуждаю это мое личное суждение.
Futurista
Futurista
вчера в 22:24
Только на голове наверное место свободное осталось...и в голове...сквознячок...
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:55
На Рождество....

По писанию "избранные" уходят в этот день...
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:48
Доброй ночи! Это скорее всего дата смерти его отца....
drug01
drug01
вчера в 21:44
Что не увидишь среди фанатов футбола!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:20
От великого ума . Тот момент когда "умная: голова, рукам покоя не даёт !)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:19
А 07.01.13? Или столько лет хранил тайну?
Гость
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