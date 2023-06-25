Фанат «Лутона» сделал на голове татуировку в честь выхода команды в АПЛ

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вчера, 21:14

«Лутон Таун» впервые в своей истории вышел в АПЛ , это случилось по итогам сезона 2022/23.

Майк Хайд болеет за «шляпников» с детства. В 2002 году он пообещал своему отцу, который также был фанатом команды, сделать себе татуировку на голове, если коллектив сможет выйти в высший дивизион английского первенства.

В 2013 году отца Майка не стало, эту татуировку фанат посвятил не только «Лутону», но и ему. Хайд также пообещал своей жене, что сделает себе татуировку на лбу, если «шляпники» выиграют Премьер-Лигу.