Галактионов рассказал о главных задачах «Локомотива» на новый сезон

Главный тренер «Локомотива» рассказал, какие задачи будут стоять перед клубом в новом сезоне.

Задача на сезон понятна. Думаю, все хотят выигрывать, все хотят сделать большой шаг вперёд и в чемпионате, и с точки зрения турнирной составляющей в Кубке России.

«Локомотив» — клуб, который ментально воспитан на трофеях. Это самый главный момент. Всё зависит от нас: от работы тренерского штаба, игроков. Знаем, что необходимо сделать, мы в себе уверены. Вопрос в том, насколько мы внутренне и по организации игры сделаем шаг в своём развитии.

Как я уже говорил во всех послематчевых интервью: первично качество игры. Нам надо его улучшать, улучшать и ещё раз улучшать, чтобы быть сильнее соперников.