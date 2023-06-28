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Галактионов рассказал о главных задачах «Локомотива» на новый сезон

вчера, 13:08

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, какие задачи будут стоять перед клубом в новом сезоне.

Задача на сезон понятна. Думаю, все хотят выигрывать, все хотят сделать большой шаг вперёд и в чемпионате, и с точки зрения турнирной составляющей в Кубке России.

«Локомотив» — клуб, который ментально воспитан на трофеях. Это самый главный момент. Всё зависит от нас: от работы тренерского штаба, игроков. Знаем, что необходимо сделать, мы в себе уверены. Вопрос в том, насколько мы внутренне и по организации игры сделаем шаг в своём развитии.

Как я уже говорил во всех послематчевых интервью: первично качество игры. Нам надо его улучшать, улучшать и ещё раз улучшать, чтобы быть сильнее соперников.

Напомним, в минувшем сезоне российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял 8 место.

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5rf268u27uxa
5rf268u27uxa ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 07:50
…….не мешки ворочить)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:13
Последние желания и действия по улучшению состава говорят о том, что Локо будет уверенно биться в середине турнирной таблицы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:10
План у всех один выиграть чемпионат РПЛ!!!
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