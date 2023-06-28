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Хаверц объяснил, почему принял решение перейти в «Арсенал»

вчера, 22:38

Новичок «Арсенал» Кай Хаверц объяснил, почему принял решение перейти в стан «канониров».

Для меня очень интересно присоединиться к этому удивительному клубу и стать частью семьи «Арсенала». У этого клуба такая большая история, и я надеюсь, что мы сможем добиться многого вместе.

Менталитет в «Арсенале» очень высок, и это чувствуется. Это была одна из причин, почему в последнее время было так тяжело играть против этой команды.

Цель состоит в том, чтобы выигрывать трофеи, и я собираюсь сделать все, чтобы сделать это для болельщиков и всех в клубе. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми игроками и персоналом.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:45
А кто его порицает то?) Наоборот, вроде как желают удачи, и я в том числе. Ну он не заиграл при трех тренерах в Челси. А то что я написал о трофеях выигранных с Челси, ему тяжело будет снова выиграть с Арсеналом ЛЧ, Суперкубок Европы, и соответственно и клубный чемпионат мира…повторить это будет сложно, при всем уважении Арсеналу всегда чего то не хватает для серьезных титулов.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 06:55
Дежурные слова. С Челси у него было больше возможностей выигрывать трофеи. С Арсеналом можно только добраться до 2-4 места в чемпионате и выходить в финалы кубков, не более.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:32
Хорошие деньги предложили, вот и перешёл.
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:19
Не пора сайту изменить к какому клубу относится Хаверц? Более того скажу вам что Хаверца брали под тренера Лемпарда. То что игрок не проявил свою талантливость в Челси не вина футболиста. Да было что он клялся верностью стану синих, но это не означало что он будет засиживаться если дела Челси пойдут не так при новом руководстве. Любой футболист будет искать выгоду где ему порочат медали победы. Порицать игрока не стоит. он сделал верный себе приговор пожелаем ему удачи. Игрок очень перспективный я следил за его игрой когда болел за синих
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:47
С большой долей вероятности все самые крупные и значимые клубные европейские трофеи он уже выиграл с Челси.
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