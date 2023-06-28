Хаверц объяснил, почему принял решение перейти в «Арсенал»

Новичок «Арсенал» объяснил, почему принял решение перейти в стан «канониров».

Для меня очень интересно присоединиться к этому удивительному клубу и стать частью семьи «Арсенала». У этого клуба такая большая история, и я надеюсь, что мы сможем добиться многого вместе.

Менталитет в «Арсенале» очень высок, и это чувствуется. Это была одна из причин, почему в последнее время было так тяжело играть против этой команды.

Цель состоит в том, чтобы выигрывать трофеи, и я собираюсь сделать все, чтобы сделать это для болельщиков и всех в клубе. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми игроками и персоналом.