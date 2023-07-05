Анхель Ди Мария переходит в «Бенфику»

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария возвращается в «Бенфику». Устное соглашение между клубом и игроком было достигнуто две недели назад. Сегодня контракт будет подписан.
Соглашение «Бенфики» с 35-летним аргентинцем будет действовать до июня 2024 года.
Минувший сезон Ди Мария провёл в «Ювентусе», сыграл 40 матчей и отметился 15 результативными действиями (8 голов и 7 ассистов).
Ну может и не лучше в индивидуальном плане, но в командной игре и в работоспособности номер 1 без вопросов. В ментальном плане был лидером и никогда не пешеходил. Заслужил хорошее завершение карьеры в клубе где уже выступал с 2007 по 2010 год, выиграв с клубом чемпионат Португалии.
Ну а так что, у него есть шанс войти в историю , стать лучшим ассистентом ЛЧ (в истории). Точно там цифры не помню , но ему 2-3 передачи надо исполнить, чтобы обогнать Роналду и Месси и выйти на первое место. Удачи ушастику....:)
Пи.Си. Кто-то в лигу верблюдов, кто-то в лигу и на настоящий футбол, а ДиМа продолжает держать уровень. Отличный игрок всё-таки.
Ну может и не лучше в индивидуальном плане, но в командной игре и в работоспособности номер 1 без вопросов. В ментальном плане был лидером и никогда не пешеходил. Заслужил хорошее завершение карьеры в клубе где уже выступал с 2007 по 2010 год, выиграв с клубом чемпионат Португалии.
Ну а так что, у него есть шанс войти в историю , стать лучшим ассистентом ЛЧ (в истории). Точно там цифры не помню , но ему 2-3 передачи надо исполнить, чтобы обогнать Роналду и Месси и выйти на первое место. Удачи ушастику....:)
Пи.Си. Кто-то в лигу верблюдов, кто-то в лигу и на настоящий футбол, а ДиМа продолжает держать уровень. Отличный игрок всё-таки.