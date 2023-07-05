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Анхель Ди Мария переходит в «Бенфику»

вчера, 12:58

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария возвращается в «Бенфику». Устное соглашение между клубом и игроком было достигнуто две недели назад. Сегодня контракт будет подписан.

Соглашение «Бенфики» с 35-летним аргентинцем будет действовать до июня 2024 года.

Минувший сезон Ди Мария провёл в «Ювентусе», сыграл 40 матчей и отметился 15 результативными действиями (8 голов и 7 ассистов).

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:16
В 35 лет умудрился на повышение уйти.. Красава.. :))))

Ну может и не лучше в индивидуальном плане, но в командной игре и в работоспособности номер 1 без вопросов. В ментальном плане был лидером и никогда не пешеходил. Заслужил хорошее завершение карьеры в клубе где уже выступал с 2007 по 2010 год, выиграв с клубом чемпионат Португалии.

Ну а так что, у него есть шанс войти в историю , стать лучшим ассистентом ЛЧ (в истории). Точно там цифры не помню , но ему 2-3 передачи надо исполнить, чтобы обогнать Роналду и Месси и выйти на первое место. Удачи ушастику....:)

Пи.Си. Кто-то в лигу верблюдов, кто-то в лигу и на настоящий футбол, а ДиМа продолжает держать уровень. Отличный игрок всё-таки.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:08
И что же ,Ювентусу стал не нужен,Бенфика это нормально.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 13:05
Можно сказать, что это возвращение домой. Именно в Бенфике Анхель проявил свои таланты и стал известным игроком, после чего ушел в Реал. Удачи Ди Марии в Лиссабоне!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:04
Два тайма не потянет, но один мутить будет конкретно с любым соперником.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:03
Бенфика не самый худший вариант. Удачи.
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