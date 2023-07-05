Анхель Ди Мария переходит в «Бенфику»

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вчера, 12:58

Аргентинский полузащитник возвращается в «Бенфику». Устное соглашение между клубом и игроком было достигнуто две недели назад. Сегодня контракт будет подписан.

Соглашение «Бенфики» с 35-летним аргентинцем будет действовать до июня 2024 года.

Минувший сезон Ди Мария провёл в «Ювентусе», сыграл 40 матчей и отметился 15 результативными действиями (8 голов и 7 ассистов).