Клаудиньо заявил, что останется в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что не покинет клуб.
Я отлично провёл отпуск со своей семьёй, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок PARI Премьер очень важен для подготовки команды. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт ещё на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь.
В минувшем сезоне 26-летний бразилец сыграл 30 матчей, забил 5 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт Клаудиньо с «Зенитом» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
это по-прежнему не пустые слова ! )
это по-прежнему не пустые слова ! )