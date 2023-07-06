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Клаудиньо заявил, что останется в «Зените»

вчера, 11:28

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что не покинет клуб.

Я отлично провёл отпуск со своей семьёй, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок PARI Премьер очень важен для подготовки команды. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт ещё на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец сыграл 30 матчей, забил 5 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт Клаудиньо с «Зенитом» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

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Все комментарии
Накир
Накир
вчера в 13:06
Ну а кто ему будет платить хотя бы столько же... так что в принципе он поступил разумно.
112910415
112910415
вчера в 12:56
любовь, преданность, верность -
это по-прежнему не пустые слова ! )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:27
7 млн на дороге не валяются. Никто и половины не даст
sova147
sova147
вчера в 11:43
Зачем ему что то менять! Всё будет по старому!!!
Futurista
Futurista
вчера в 11:36
Я отлично провёл отпуск со своей семьёй...теперь нужны деньги...
Гость
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