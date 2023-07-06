Клаудиньо заявил, что останется в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» заявил, что не покинет клуб.

Я отлично провёл отпуск со своей семьёй, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок PARI Премьер очень важен для подготовки команды. Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент. В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт ещё на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь.