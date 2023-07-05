Агент Вендела сообщил, что переговоры с «Зенитом» не прекращались

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вчера, 18:19

Агент полузащитника «Зенита» Тьяго Рибейро опроверг информацию о прекращении переговоров по поводу перехода игрока.

Это фейк. Разумеется, мы ведём переговоры!

Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак сообщил о том, что генеральный директор клуба Александр Медведев находится на связи с агентами футболиста.