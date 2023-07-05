Агент Вендела сообщил, что переговоры с «Зенитом» не прекращались

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро опроверг информацию о прекращении переговоров по поводу перехода игрока.
Это фейк. Разумеется, мы ведём переговоры!
Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак сообщил о том, что генеральный директор клуба Александр Медведев находится на связи с агентами футболиста.
переговоры - всё !
переговоры - всё !
Кончится походу тем что Зенит купит Вендела второй раз....
Теперь уже у себя.))
Кончится походу тем что Зенит купит Вендела второй раз....
Теперь уже у себя.))