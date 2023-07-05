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Агент Вендела сообщил, что переговоры с «Зенитом» не прекращались

вчера, 18:19

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро опроверг информацию о прекращении переговоров по поводу перехода игрока.

Это фейк. Разумеется, мы ведём переговоры!

Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак сообщил о том, что генеральный директор клуба Александр Медведев находится на связи с агентами футболиста.

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Зенит  Вендел
Источник: sport24.ru
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112910415
112910415
сегодня в 06:51
цель - ничто
переговоры - всё !
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:46
Очередной бразильский блудняк...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:39
Вообще комедия....
Кончится походу тем что Зенит купит Вендела второй раз....
Теперь уже у себя.))
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