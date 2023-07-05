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«Динамо» интересуется полузащитником ЦСКА

вчера, 22:32

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин попал в сферу интересов «Динамо».

По информации источника, между клубами состоялось обсуждение финансовых условий сделки. Отмечается, что подписание игрока не является приоритетным для «бело-голубых» в связи с серьёзными запросами «армейцев». В данный момент переговоры не ведутся, «Динамо» может вернуться к варианту с футболистом позже.

21-летний хавбек в прошлом сезоне провёл 24 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Контракт Мухина с ЦСКА истекает в июне 2026 года.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 23:30
Ирония неуместна и не по делу. Макс - типичный опорник, быстры и резкий. С неплохим ударом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:27
Мухин нам самим пригодится,классный игрок!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:08
ИМенно поэтому его не против сбагрить? Двое названных хотя бы не опасны для своей команды,с точки зрения перспектив удаления.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:58
Я думаю ты не прав. Ему всего 21 год. Потенциал неплохой. Конкуренция в опорной зоне нужна, тем более, что Эделар и Мендес далеко не звезды. Макс не слабее.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:40
На мой взгляд,это один из странных приобретений ЦСКА.Так что "отряд не заметит потери бойца".
А вот в отношении Арнольдыча приходят с его исторической Родины вести,свидетельствующие о окончании "конфетного периода" с тамошней цирковой властью.Как скажется-посмотрим.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:38
Для Динамо Мухин слабоват....
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