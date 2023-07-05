«Динамо» интересуется полузащитником ЦСКА

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вчера, 22:32

Полузащитник ЦСКА попал в сферу интересов «Динамо».

По информации источника, между клубами состоялось обсуждение финансовых условий сделки. Отмечается, что подписание игрока не является приоритетным для «бело-голубых» в связи с серьёзными запросами «армейцев». В данный момент переговоры не ведутся, «Динамо» может вернуться к варианту с футболистом позже.