Полузащитник ЦСКА Максим Мухин попал в сферу интересов «Динамо».
По информации источника, между клубами состоялось обсуждение финансовых условий сделки. Отмечается, что подписание игрока не является приоритетным для «бело-голубых» в связи с серьёзными запросами «армейцев». В данный момент переговоры не ведутся, «Динамо» может вернуться к варианту с футболистом позже.
21-летний хавбек в прошлом сезоне провёл 24 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Контракт Мухина с ЦСКА истекает в июне 2026 года.
А вот в отношении Арнольдыча приходят с его исторической Родины вести,свидетельствующие о окончании "конфетного периода" с тамошней цирковой властью.Как скажется-посмотрим.
А вот в отношении Арнольдыча приходят с его исторической Родины вести,свидетельствующие о окончании "конфетного периода" с тамошней цирковой властью.Как скажется-посмотрим.