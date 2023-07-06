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«Бавария» скоро официально объявит о трансфере Ким Мин-Джэ

вчера, 11:15

Защитник «Наполи» Ким Мин-Джэ сегодня пройдёт заключительные медицинские тесты и подпишет контракт с «Баварией». Мюнхенцы активируют пункт о выкупе 26-летнего защитника.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит за защитника сборной Южной Кореи 50 миллионов евро. Игрок подпишет контракт до 2028 года, а его зарплата составит 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ким Мин-Джэ провёл 45 матчей, набрал 2+2 по системе «гол+пас» и получил 8 жёлтых карточек. Ориентировочная стоимость центрального защитника по Transfermarkt 60 миллионов евро.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 16:03
Надеюсь он владеет приемами каратэ, иначе зачем 🤦???
ilia77707
ilia77707
вчера в 14:40
Веселая будет игра Баварии в этом сезоне особенно в защите , будут играть в двух центральных защитников Ким Мин-Джэ и Де лиг которые часто играют авантюрно высоко прессингуя , чувствую вратарю Баварии ох как будет весело=)
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 13:29
Пока на распродажи почти у всех одни защитники...:)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:20
Ничего себе,дорогой защитник!
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