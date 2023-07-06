«Бавария» скоро официально объявит о трансфере Ким Мин-Джэ

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вчера, 11:15

Защитник «Наполи» сегодня пройдёт заключительные медицинские тесты и подпишет контракт с «Баварией». Мюнхенцы активируют пункт о выкупе 26-летнего защитника.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит за защитника сборной Южной Кореи 50 миллионов евро. Игрок подпишет контракт до 2028 года, а его зарплата составит 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ким Мин-Джэ провёл 45 матчей, набрал 2+2 по системе «гол+пас» и получил 8 жёлтых карточек. Ориентировочная стоимость центрального защитника по Transfermarkt 60 миллионов евро.