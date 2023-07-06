Консалтинговые фирмы, досье и презентации. Как в большом футболе выбирают тренеров

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вчера, 10:04

Наставник может спасти или разрушить команду.

Загар, видеопрезентации и профессиональные консультанты

Весной один из клубов Чемпионшипа решил назначить главным тренером известного в прошлом футболиста, полузащитника сборной Англии. На собеседование в Лондон этот человек прилетел с Ближнего Востока с хорошо заметным зимой загаром. На переговорах его попросили оценить состав команды, на что услышали:

Здоровяк в центре атаки – хороший футболист.

Как только бывший футболист закрыл за собой дверь, директора клуба переглянулись и вычеркнули его фамилию из списка кандидатов. В профессиональном футболе высокого уровня давно не пройдет назначение Мостового в «Спартак», который пока без тренерской лицензии. На собеседовании директора ждут от кандидата глубоких знаний о новой команде и заинтересованность.

Например, Бьелсу собеседовали в «Лидс» менеджеры Кенир и Орта. Не сомневались, что аргентинец великий тренер, но наивно спросили, знает ли Марсело хоть что-то о Чемпионшипе. Тренер посмотрел из-под очков и спокойно прочитал лекцию о тактических схемах всех команд второго английского дивизиона. В результате аргентинец вывел «Лидс» в АПЛ впервые за шестнадцать лет.

Хотя знания не гарантия, конечно же. Кажется, что наставник подходит по стилю футбола, а не получается. Бьелса не отправил «Лидс» в Лигу чемпионов, а с другими наставниками вообще вылетели. Но их выбрали неправильно. Сильные директора понимают, что ставка на тренера дорогая – и благодаря компенсации при досрочном разрыве контракта, и из-за прямого влияния на судьбу клуба.

Поэтому популярной становится практика найма консалтинговых компаний. Одна из них ведет серьезную статистику по каждому тренеру высокого класса. Составляют графики, учитывают результаты, сочетаемость стиля наставника и новой команды. Многим боссам важно, растут ли у тренера футболисты в цене, ведь нужно зарабатывать. Другим принципиальна работа с воспитанниками клуба.

Например, консультанты помогли «Брайтону» после Поттера выбрать Де Дзебри. Обратили внимание, что в «Фодже», «Беневенто», «Сассуоло» и «Шахтере» итальянец быстро адаптировался. Поттер уже поднял «чаек» высокого в небо АПЛ , но новый тренер не уронил команду. И это важно, особенно когда клуб продает лидеров, поэтому каждый новый сезон будет сложнее предыдущего.

Надо понравиться владельцу клуба и заслужить уважение игроков

Подорвать репутацию тренера можно до его назначения. Когда Эшпириту Санту выбрали в «Тоттенхэм», то все футболисты знали, что португалец в лучшем случае пятый кандидат. Летом 2021-го Леви пытался вернуть Почеттино. Дальше в списке шли Конте, Фонсека и Гаттузо. Футбольные взгляды Эшпириту Санту подходили «Тоттенхэму», но футболисты не испытывали к нему уважения.

А игроки «Челси» издевались над молодым Виллаш-Боашем с его дисками с нарезками моментов. Тедеско и Абаскалю пришлось убеждать игроков «Спартака», что подходят для работы, невзирая на возраст. У Доменико уже проблемы в сборной Бельгии, ведь ветераны не уважают его по умолчанию. И хорошо еще, когда в тренера свято верит владелец клуба или глава футбольной федерации.

Такие перцы, как Лапорта, Аньелли и Перес, выбирают тренеров с помощью интуиции. Нравится, не нравится. Но есть клубы, где нет «правителя», целая группа управляющих. И там выбор наставника происходит иначе. Например, Боэли понял, что футбол сложнее, чем думал, посмотрев пару серий «Теда Лассо». Поэтому после Лэмпарда не рискнули назначить молодого Нагельсманна, взяли опытного человека.

Почеттино – более осмысленный, хотя и спорный выбор. Но если наставника уважает коллектив, если подошел по характеру, то можно ждать положительных результатов. Флик, Тухель и Анчелотти случайно оказались в клубах, выигравших с ними Лигу чемпионов. Наставник «Эвертона» консультировал Переса по видеосвязи, но Флорентино так понравились советы итальянцы, что решил его вернуть.

Тренеров помогают найти частные детективы и сильные психологи

В досье наставника учитывают даже участие в благотворительности. Если человек с эмпатией, помогает другим людям годами, причем делает это не публично, не ради пиара, то с таким славным парнем охотнее работают. Ведь не будет материть игроков, как нарцисс, а станет хорошим понимающим учителем. Также следят за личной жизнью, хотя в консалтинговых фирмах об этом молчат, ведь методы не всегда законные.

Если у наставника жена и две любовницы, то вряд ли это хороший кандидат. Особенно если супруга в одном городе, а мужчина живет в отеле. Даже если это тренер с множеством трофеев, увлечение женщинами может подпортить карьеру. Намек не только на Моуриньо, но и на молодых специалистов, вроде Гиггза. Райан лишился должности в сборной Уэльса после обвинений в избиении бывшей. Всё важно, когда выбираешь босса.

Не исключаем, что рядом снуют специалисты по HR. В этой сфере много шарлатанов, как и в массовой немедицинской психологии, но хорошие эйчары на вес золота, их мало и они непристойно дорогие специалисты. Человек с интуицией, который отсеет неподходящих наставников, сэкономит нервы, время и деньги. Огромные деньги. Например, если в «Челси» промахнутся после ошибок с Поттером и Лэмпардом, то распродажа не спасет.

Бывает, что фанаты клуба лучше владельцев понимают, подойдет наставник или нет. Но работает принцип «хозяин-барин». Будь у «Краснодара» сильные директора, они бы отговорили Галицкого от многих решений. Без разницы, Федун или Боэли, они часто мыслят одинаково. «Я здесь миллиардер, мне решать, лучше знаю». Вот только деньги и власть часто достаются случайным прохожим, что футбол идеально отражает.