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Лапорта полагает, что «Барселону» не отстранят от участия в Лиге чемпионов

вчера, 09:46

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не будет отстранен от участия в Лиге чемпионов из-за «дела Негрейры».

Следователи постановили, что нет оснований для введения санкций. Я надеюсь, что в итоге это подтвердится. Мы рады и понимаем, что все должно быть именно так.

В течение 10 дней все будет подтверждено. Замечательные новости. Я объяснил Чеферину, в чем суть дела, здесь не идет речь о спортивной коррупции. Он юрист и знает, что тут свой процесс. Ничего не произошло, ничего не случится, в следующем сезоне мы сыграем в Лиге чемпионов.

Мы продолжим бороться за победу в Ла Лиге, но теперь хотим большего: бороться за триумф в Лиге чемпионов. У нас есть несколько вариантов на рынке, и мы работаем над трансферами в соответствии с утвержденными экономическими планами. Если кто-то уйдет, мы сможем найти новых футболистов.

Будут новички в защите и полузащите. Атака особо не изменится.

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Джексон 8
Джексон 8
вчера в 11:25
Барселону, как обычно, другие клубы отстранят от ЛЧ на групповой стадии 🤣
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:56, ред.
"Я объяснил Чеферину, в чем суть дела, здесь не идет речь о спортивной коррупции."

Это он про то, что четыре судьи, связанные с Негрейрой, покупали дорогие особняки за кэш, а Негрейра получал полмиллиона евро за "консультационные услуги" с резюме типа "Неймар склонен к симуляциям"?)

И как объяснил, судьи в лотерею выиграли, Негрейре случайно переплатили раз в двадцать?)

Хотя это коррупционная Испания, сначала заявят о криминале века, потом всех отпустят, не привыкать.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:40
Естественно, когда уже со всеми договорились.
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 10:15
Занёс уже нужную сумму
Гость
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