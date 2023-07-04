Лапорта полагает, что «Барселону» не отстранят от участия в Лиге чемпионов

Президент «Барселоны» заявил, что клуб не будет отстранен от участия в Лиге чемпионов из-за «дела Негрейры».

Следователи постановили, что нет оснований для введения санкций. Я надеюсь, что в итоге это подтвердится. Мы рады и понимаем, что все должно быть именно так.

В течение 10 дней все будет подтверждено. Замечательные новости. Я объяснил Чеферину, в чем суть дела, здесь не идет речь о спортивной коррупции. Он юрист и знает, что тут свой процесс. Ничего не произошло, ничего не случится, в следующем сезоне мы сыграем в Лиге чемпионов.

Мы продолжим бороться за победу в Ла Лиге, но теперь хотим большего: бороться за триумф в Лиге чемпионов. У нас есть несколько вариантов на рынке, и мы работаем над трансферами в соответствии с утвержденными экономическими планами. Если кто-то уйдет, мы сможем найти новых футболистов.

Будут новички в защите и полузащите. Атака особо не изменится.