В «Ювентусе» сознались в мошенничестве. Клуб пропустит сезон в еврокубках

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вчера, 19:26

Аньелли договорился с бывшим другом Чеферином.

Туринцы умеют уходить от ответственности

«Ювентус» не отправится во вторую лигу. Признали вину, не будут оспаривать отстранение от еврокубков. Остались в силе дисквалификации для руководителей клуба, но они не пожизненные. В обмен Чеферин принял в дар выход туринцев из Суперлиги, но не будет копать глубже в деле о махинациях. Команда лишь на год останется без еврокубков. Причем отказывается от Лиги Конференций, где «бьянконери» даже в случае победы не светили большие премиальные от УЕФА .

Бывший близкий друг принял поражение Аньелли, но Чеферин не хочет терять «Ювентус» и также «Барселону» для Лиги чемпионов. Поэтому чиновники из Швейцарии заняли примерно ту же позицию, что в 1973 году, когда один ловкий венгр покупал арбитров в матчах туринцев в Кубке чемпионов. Аньелли разных поколений давно мечтали о победе в главном европейском турнире. Кубок не шел в руки много десятилетий, вплоть до трагичного финала на «Эйзеле» в 1985-м.

А скандалов хватало и до этого. Например, в 60-х успели поссориться два ловких трюкача, Анджелло Моратти и Умберто Аньелли. Жадные организаторы матча «Ювентуса» и «Интера» продали больше билетов, чем вмещал стадион. Образовалась толпа, фанатов в первых рядах потеснили со спины на поле. Могли умереть люди, а фанаты мешали игре, арбитр остановил матч. «Интер» требовал засчитать «Ювентусу» поражение, но главой Федерации футбола был Аньелли.

Фаворит получил техническое поражение, но спустя месяцы решение отменили, назначили переигровку. Эррера уже уступил «Скудетто» титул, поэтому выпустил молодежь и проиграл 9:1. А вот Брайан Клаф с «Дерби» спустя годы уступил в Турине всего 3:1. Причем еще по ходу матча помощник англичанина Питер Тейлор обвинял восточногерманского арбитра в продажности. После игры пресс-конференция говоруна Клафа состояла из одного предложения:

Не будут говорить с ******** мошенниками.

Спустя годы Клаф повторил обвинения. «Ювентус» в первой игре был сильнее, чем «Дерби», но арбитр помогал хозяевам. Чуть позже под подозрение попали матчи «Ливерпуля» и «Интера». Что объединяло миланцев в 1965-м и «Ювентус» в 1973-м? Один директор Аллоди, футбольный отец Моджи. Поскольку «Аякс» Кройфа обыграл «Ювентус» в финале, в УЕФА закрыли глаза на рапорт арбитра ответного полуфинала в Дерби – его хотели купить за 5 000 долларов и автомобиль, но отказался.

«Ювентус» избежал наказания на «Тотонеро»

Как вышло, что вся Серия А, от «Лацио» и «Милана» до мелких клубов, принимала участие в самом большом скандале в футбольной Италии в XX веке, а «Ювентус» стоял в стороне? Всё очень просто, убедили ключевого свидетеля молчать двадцать лет. Речь о римском торговце Кручиани, который сам сознался в организации подпольных ставок и договорных матчей. Он сначала выигрывал, а потом крупно проиграл.

Вместе с подельником пошли на сделку со следствием, боясь расправы мафии. Но когда дошло дело до разбора игры «Болоньи» и «Ювентуса», то Кручиани на суд не явился. Спустя годы тренер «Болоньи» рассказал, что через Бониперти передал свидетелю послание – 70 миллионов лир в обмен на молчание и безопасность. «Милан» и «Лацио» вышвырнули в Серию В, а игроки «Ювентуса» через год стали чемпионами.

«Тотонеро» смешно рассматривать. Заметно, как прокуроры испугались масштабов преступной сетки. Они думали, что поймали двух крупных римских жуликов, а оказалось, что замешаны почти все. Судьи отказались квалифицировать незаконные ставки на десятки миллионов долларов как криминал. После победы Италии на ЧМ -82 выпустили по амнистии почти всех фигурантов. Спускать на тормоза – любимая забава итальянцев.

В «Ювентусе» не подавали в суд на Клафа за клевету. Клуб не подавал в суд на журналистов, которые писали, как туринцы умудрились ловко уйти от наказания за «Тотонеро». Не было исков к тем, кто раскопал «Кальчополи», ведь на записях Моджи и компания наговорили на годы в тюрьме. В итоге затянули суды и часто выходили сухими из воды из-за истечения срока давности, как в случае с допинговым скандалом команды Липпи.

«Моджигейт» помог создать вечного чемпиона

Каждый раз «Ювентус» после очередного грандиозного скандала выплывал, нередко становясь сильнее как футбольный клуб. При этом после победы в Лиге чемпионов в девяностых они надолго выпали из числа фаворитов. «Милан» в серии пенальти Буффон не переиграл, а против испанцев были аутсайдерами. Но в чемпионате Италии после очищения второй лигой выдали серию чемпионств, задавив другие клубы.

Нельзя исключать, что будет нечто похожее. «Интер», «Милан» и «Наполи» объединяют долги. Американские владельцы «Ювентуса» уже вкачивали в клуб сотни миллионов через покупку акций, провернут этот фокус снова. «Ювентусу» достаточно не провалить будущий сезон. А там, глядишь, Зидан созреет до приезда в Турин. Можно помечтать о финале ЛЧ . Признали мошенничество? Так «Манчестер Сити» тоже под следствием.

В Италии «Ювентус» вовсе играет в жертву. Всегда может кивать на жульничество других великих клубов, скандалов хватало у каждого. Так и живут сто лет со дня выборов президентом клуба первого Аньелли. Моджи недавно на большой сходке руководителей клуба зачитал манифест о своей честности. И это говорит ученик Аллоди, о котором шутили, что старик не какой-то там коррупционер, а сама коррупция.

И если Моджи поймали, то Аллоди не осудили, хотя много раз пытались. Хоть какой-то лучик солнца в темном царстве. Теперь после мошенничества хотя бы заставляют его признать. Аньелли сознался в финансовых махинациях. Но это не значит, что его родственник Элканн уберет Андреа из «Ювентуса». Клуб это один из символов корпорации с офисами по всему миру. Одним скандалом больше, одним меньше.