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«Ювентус» выставил Бонуччи на продажу и исключил его из состава

вчера, 22:51

Защитник Леонардо Бонуччи исключён из основного состава «Ювентуса» и выставлен на продажу.

Директора Джованни Манна и Кристиано Джунтоли уже сообщили футболисту об этом. Игрока эта новость очень сильно удивила, но он не спорил с этим. Итальянец будет тренироваться отдельно от команды, он пропустит турне туринцев по США. Новым капитаном коллектива станет Данило.

Теперь будущее Леонардо в руках его агента. Футболист хотел отработать свой контракт до конца, срок его действия истекает в 2024 году. По слухам, у защитника есть варианты продолжения карьеры.

За «Ювентус» Бонуччи играл с 2010 по 2017 год, после чего на один год перешел в «Милан», а затем вернулся в состав туринцев.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:53
Как он радовался то голу в ворота своей команды…😁
ДСА
ДСА
сегодня в 06:21
Назло Ювентусу надо остаться и продолжать получать зарплату до конца контракта.
112910415
112910415
сегодня в 06:15
у старости много неприятных сюрпризов
Сварожич
Сварожич
сегодня в 05:05
Может еще у Саудитов поиграть
tgkz36ynvh77
tgkz36ynvh77
сегодня в 03:49
Некрасиво поступили с легендой
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 01:34
Последний реликт великой команды ушел.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 00:33
ему уже 36, думал меньше
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 00:15
Ответочка за Милан
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:14
Очень некрасиво поступили.
djaich
djaich
сегодня в 00:11
Последний осколок былой славы. Зря Ювентус с ним так поступает. Провёл за команду больше 500 матчей, так дали бы уйти с почётом через год. Но ничего, пойдет футбол в Саудовской Аравии подымать. Судя по трансферному ажиотажу, вполне возможно, в очень не отдалённом будущем саудиты готовятся пробить себе либо квоту в еврокубках, либо организуют Суперлигу.
drug01
drug01
сегодня в 00:09
Время есть можно поискать новую команду...
Ron09
Ron09 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:01
Просто игроки забывают
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:32
Ну,так как игрок обьявил,что в следующем году завершает карьеру,а это значит,что продать его не смогут,вот и решили попереть!! Вобще,по человечески так!!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 23:08
В саудовскую Аравию!
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