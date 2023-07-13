«Ювентус» выставил Бонуччи на продажу и исключил его из состава

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вчера, 22:51

Защитник исключён из основного состава «Ювентуса» и выставлен на продажу.

Директора Джованни Манна и уже сообщили футболисту об этом. Игрока эта новость очень сильно удивила, но он не спорил с этим. Итальянец будет тренироваться отдельно от команды, он пропустит турне туринцев по США . Новым капитаном коллектива станет .

Теперь будущее Леонардо в руках его агента. Футболист хотел отработать свой контракт до конца, срок его действия истекает в 2024 году. По слухам, у защитника есть варианты продолжения карьеры.

За «Ювентус» Бонуччи играл с 2010 по 2017 год, после чего на один год перешел в «Милан», а затем вернулся в состав туринцев.